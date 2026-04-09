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Pago a servidores públicos en Panamá: fechas y grupos de la quincena de abril 2026

la primera quincena de abril de 2026 genera expectativa entre millas de trabajadores estatales que esperan conocer cuándo recibirán sus ingresos.
la primera quincena de abril de 2026 genera expectativa entre millas de trabajadores estatales que esperan conocer cuándo recibirán sus ingresos. Pixabay
Por
Laura Chang
  • 09/04/2026 18:09
El sistema de pago en Panamá divide a los servidores públicos en tres grupos principales, según la institución en la que laboran.

El calendario de pago de salarios para los servidores públicos en Panamá correspondiente a la primera quincena de abril de 2026 genera expectativa entre miles de trabajadores estatales que esperan conocer cuándo recibirán sus ingresos.

El cronograma, establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en conjunto con la Contraloría General de la República, mantiene el esquema habitual de pagos escalonados por grupos institucionales, con el objetivo de garantizar orden, control y fluidez en los desembolsos.

¿Cómo se organizan los pagos a servidores públicos?

El sistema de pago en Panamá divide a los servidores públicos en tres grupos principales, según la institución en la que laboran.

Esta clasificación permite distribuir los depósitos en diferentes fechas y evitar la saturación del sistema bancario.

Grupo 1: Sector educativo y seguridad pública (13 de abril)

Este grupo suele ser el primero en recibir el pago. Incluye principalmente a:

- Ministerio de Educación (docentes y administrativos)

- Policía NacionalServicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT)

- Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)

- Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

- Sistema Penitenciario

Se trata de uno de los grupos más numerosos del Estado, por lo que su pago anticipado permite dinamizar la economía rápidamente.

Grupo 2: Instituciones del gobierno central (14 de abril)

Este grupo incluye gran parte de las entidades administrativas del Estado, entre ellas:

- Presidencia de la República

- Asamblea Nacional

- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

- Contraloría General de la República

- Ministerio de GobiernoMinisterio de Relaciones Exteriores

- Ministerio de Comercio e IndustriasMinisterio de Obras Públicas

Aquí se concentran funcionarios administrativos, técnicos y de gestión pública que forman parte del aparato central del Gobierno.

Grupo 3: Sector salud y entidades descentralizadas (15 de abril)

Este grupo abarca áreas clave del sistema social y judicial, incluyendo:

- Ministerio de Salud (MINSA)

- Caja de Seguro Social (CSS)

- Órgano JudicialMinisterio de Desarrollo Social (MIDES)

- Ministerio de Ambiente

- Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU)

Otras entidades descentralizadas y autónomas

Debido a la naturaleza de sus funciones, este grupo incluye personal médico, administrativo, judicial y técnico.

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