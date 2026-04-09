Pago a servidores públicos en Panamá: fechas y grupos de la quincena de abril 2026

El calendario de pago de salarios para los servidores públicos en Panamá correspondiente a la primera quincena de abril de 2026 genera expectativa entre miles de trabajadores estatales que esperan conocer cuándo recibirán sus ingresos.

El cronograma, establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en conjunto con la Contraloría General de la República, mantiene el esquema habitual de pagos escalonados por grupos institucionales, con el objetivo de garantizar orden, control y fluidez en los desembolsos.

¿Cómo se organizan los pagos a servidores públicos?

El sistema de pago en Panamá divide a los servidores públicos en tres grupos principales, según la institución en la que laboran.

Esta clasificación permite distribuir los depósitos en diferentes fechas y evitar la saturación del sistema bancario.

Grupo 1: Sector educativo y seguridad pública (13 de abril)

Este grupo suele ser el primero en recibir el pago. Incluye principalmente a:

- Ministerio de Educación (docentes y administrativos)

- Policía NacionalServicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT)

- Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)

- Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

- Sistema Penitenciario

Se trata de uno de los grupos más numerosos del Estado, por lo que su pago anticipado permite dinamizar la economía rápidamente.

Grupo 2: Instituciones del gobierno central (14 de abril)

Este grupo incluye gran parte de las entidades administrativas del Estado, entre ellas:

- Presidencia de la República

- Asamblea Nacional

- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

- Contraloría General de la República

- Ministerio de GobiernoMinisterio de Relaciones Exteriores

- Ministerio de Comercio e IndustriasMinisterio de Obras Públicas

Aquí se concentran funcionarios administrativos, técnicos y de gestión pública que forman parte del aparato central del Gobierno.

Grupo 3: Sector salud y entidades descentralizadas (15 de abril)

Este grupo abarca áreas clave del sistema social y judicial, incluyendo:

- Ministerio de Salud (MINSA)

- Caja de Seguro Social (CSS)

- Órgano JudicialMinisterio de Desarrollo Social (MIDES)

- Ministerio de Ambiente

- Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU)

Otras entidades descentralizadas y autónomas

Debido a la naturaleza de sus funciones, este grupo incluye personal médico, administrativo, judicial y técnico.