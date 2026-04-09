Pago a servidores públicos en Panamá: fechas y grupos de la quincena de abril 2026

El calendario de pago de salarios para los servidores públicos en Panamá correspondiente a la primera quincena de abril de 2026 genera expectativa entre miles de trabajadores estatales que esperan conocer cuándo recibirán sus ingresos.El cronograma, establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en conjunto con la Contraloría General de la República, mantiene el esquema habitual de pagos escalonados por grupos institucionales, con el objetivo de garantizar orden, control y fluidez en los desembolsos.<b>¿Cómo se organizan los pagos a servidores públicos?</b>El sistema de pago en Panamá divide a los servidores públicos en tres grupos principales, según la institución en la que laboran. Esta clasificación permite distribuir los depósitos en diferentes fechas y evitar la saturación del sistema bancario.<b>Grupo 1: Sector educativo y seguridad pública (13 de abril)</b>Este grupo suele ser el primero en recibir el pago. Incluye principalmente a:- Ministerio de Educación (docentes y administrativos)- Policía NacionalServicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT)- Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)- Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses- Sistema PenitenciarioSe trata de uno de los grupos más numerosos del Estado, por lo que su pago anticipado permite dinamizar la economía rápidamente.<b>Grupo 2: Instituciones del gobierno central (14 de abril)</b>Este grupo incluye gran parte de las entidades administrativas del Estado, entre ellas:- Presidencia de la República- Asamblea Nacional- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- Contraloría General de la República- Ministerio de GobiernoMinisterio de Relaciones Exteriores- Ministerio de Comercio e IndustriasMinisterio de Obras PúblicasAquí se concentran funcionarios administrativos, técnicos y de gestión pública que forman parte del aparato central del Gobierno.<b>Grupo 3: Sector salud y entidades descentralizadas (15 de abril)</b>Este grupo abarca áreas clave del sistema social y judicial, incluyendo:- Ministerio de Salud (MINSA)- Caja de Seguro Social (CSS)- Órgano JudicialMinisterio de Desarrollo Social (MIDES)- Ministerio de Ambiente- Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU)Otras entidades descentralizadas y autónomasDebido a la naturaleza de sus funciones, este grupo incluye personal médico, administrativo, judicial y técnico.