Agroferias del IMA: este es el tiempo exacto que debes esperar para volver a comprar

Miles de panameños que aprovechan las agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) tienen una duda clave cada semana: ¿cuándo puedo volver a comprar?

La respuesta ya es oficial y directa.

¿Cuántos días debes esperar?

El IMA confirmó que deben transcurrir 7 días desde tu última compra para poder adquirir nuevamente productos en las agroferias.

Esto significa que:

Si compraste un lunes, podrás volver a comprar el siguiente lunes.

El sistema busca garantizar que más personas tengan acceso a los alimentos a bajo costo.

¿Por qué existe esta regla?

El control de tiempo entre compras tiene un objetivo claro:

- Evitar compras repetidas en corto tiempo

- Distribuir los productos de manera más equitativa

- Asegurar que más familias se beneficien

Dato importante que muchos desconocen

Algunos usuarios intentan comprar antes del plazo establecido, pero esto puede impedir la transacción, ya que el sistema valida el tiempo transcurrido desde la última compra.