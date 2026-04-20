Agroferias del IMA: este es el tiempo exacto que debes esperar para volver a comprar

Miles de panameños que aprovechan las agroferias del <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> tienen una duda clave cada semana: ¿cuándo puedo volver a comprar?La respuesta ya es oficial y directa.<b>¿Cuántos días debes esperar?</b>El IMA confirmó que deben transcurrir 7 días desde tu última compra para poder adquirir nuevamente productos en las agroferias.Esto significa que:Si compraste un lunes, podrás volver a comprar el siguiente lunes.El sistema busca garantizar que más personas tengan acceso a los alimentos a bajo costo.<b>¿Por qué existe esta regla?</b>El control de tiempo entre compras tiene un objetivo claro:- Evitar compras repetidas en corto tiempo- Distribuir los productos de manera más equitativa- Asegurar que más familias se beneficien<b>Dato importante que muchos desconocen</b>Algunos usuarios intentan comprar antes del plazo establecido, pero esto puede impedir la transacción, ya que el sistema valida el tiempo transcurrido desde la última compra.