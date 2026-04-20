Agroferias del IMA | Conozca los lugares de venta del miércoles 22 de abril

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos donde se realizarán agroferias este miércoles 22 de abril en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario completo de agroferias del miércoles 22 de abril

Para el miércoles 22 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: Junta Comunal de Bayano en el distrito de Las Tablas.

-Panamá: Iglesia católica La Ascensión del Señor a un costado de la Junta Comunal de Mañanitas distrito de Panamá.

-Panamá Oeste: Junta Comunal de Caimito en el distrito de Capira.

-Chiriquí: Escuela de Alto Chiriquí en el distrito de Bugaba.

-Herrera: Terrenos de Estadio de Softball de Boca Parita en el corregimiento de Monagrillo.

-Veraguas: Cancha techada de La Peña en el distrito de Santiago.