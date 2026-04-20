Agroferias del IMA | Conozca los lugares de venta del miércoles 22 de abril

Para el miércoles 22 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Los Santos: </b>Junta Comunal de Bayano en el distrito de Las Tablas.<b>-Panamá:</b> Iglesia católica La Ascensión del Señor a un costado de la Junta Comunal de Mañanitas distrito de Panamá.<b>-Panamá Oeste: </b>Junta Comunal de Caimito en el distrito de Capira.<b>-Chiriquí: </b>Escuela de Alto Chiriquí en el distrito de Bugaba.<b>-Herrera: </b>Terrenos de Estadio de Softball de Boca Parita en el corregimiento de Monagrillo.<b>-Veraguas:</b> Cancha techada de La Peña en el distrito de Santiago.