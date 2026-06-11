ACP intensificará inspecciones de seguridad a buques durante jornada especial en julio

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) realizará del 6 al 10 de julio de 2026 una nueva edición de la denominada “Semana de Embarque Seguro”, una iniciativa orientada a verificar las condiciones de las facilidades de abordaje utilizadas por el personal que sube a los buques en aguas de la vía interoceánica.

La medida busca reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad aplicables a las embarcaciones que transitan por el Canal y reducir riesgos para prácticos, inspectores, químicos, personal de respuesta a emergencias, arqueadores, marineros y otros funcionarios que deben abordar los barcos durante las operaciones.

De acuerdo con el aviso, las inspecciones se concentrarán en las facilidades de embarque instaladas en los buques y se realizarán mediante una lista de verificación basada en los requisitos de la Organización Marítima Internacional y las regulaciones del Canal.

Las revisiones incluirán aspectos como el estado de las escalas de práctico, la disponibilidad de equipos de salvamento, la correcta instalación de escaleras de alojamiento y el cumplimiento de otros elementos de seguridad necesarios para el abordaje.

La ACP informó que las embarcaciones fondeadas en el área de Balboa serán inspeccionadas y que los capitanes recibirán los resultados de la evaluación. Los barcos que destaquen por sus buenas prácticas recibirán un reconocimiento especial.

Sin embargo, la entidad también advirtió que los buques cuyas instalaciones de embarque sean consideradas inferiores a los estándares aceptables deberán corregir las deficiencias antes de realizar el tránsito por el Canal.

La ACP señaló que considera las facilidades adecuadas de embarque como un requisito indispensable para proteger la seguridad de su personal y de cualquier persona que utilice estas estructuras mientras las embarcaciones se encuentren en aguas canaleras.