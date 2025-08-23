Canal de Panamá cambia en octubre la inspección de buques basado en riesgo

Octubre próximo será un mes clave para la industria marítima global: la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) pondrá en marcha un nuevo modelo de inspección de buques basado en riesgo, con el que la entidad busca modernizar los procesos de control, garantizar mayor eficiencia operativa y reforzar la seguridad en el tránsito de embarcaciones. La medida, anunciada el pasado 15 de agosto, a agentes navieros, armadores y operadores responde al compromiso de la vía interoceánica de ofrecer un servicio competitivo, transparente y sostenible. El modelo de inspección de riesgo entrará en vigor el miércoles, 1 de octubre de 2025, sustituyendo las actuales inspecciones presenciales en cada tránsito. Con lo anterior, la ACP abre la posibilidad a que ciertos buques puedan ser evaluados de forma digital. El objetivo, según explicó la administración canalera, es reducir tiempos de espera, simplificar el cumplimiento de normativas internacionales, abaratar costos de operación y, al mismo tiempo, garantizar la trazabilidad de las auditorías y minimizar el impacto ambiental de las operaciones.

Una transición con reglas claras

El nuevo sistema mantendrá la inspección física inicial para todos los buques que ingresen a aguas jurisdiccionales del Canal. Esa revisión, realizada por un arqueador o admeasurer de la ACP, tendrá una validez de un año. Sin embargo, en sus siguientes tránsitos, las embarcaciones podrán optar por inspecciones digitales, siempre que cumplan con una serie de requisitos:

Contar con una inspección válida para la operación prevista.

Presentar la información de la visita de forma completa y puntual.

Entregar la Lista de Inspección Naval debidamente actualizada.

Mantener la documentación del buque vigente en el sistema.

No registrar factores de alto riesgo en la evaluación realizada por la ACP.

La evaluación de riesgo se basará en variables claves como el tipo y la edad del buque, su historial de deficiencias, el Estado o pabellón y la sociedad de clasificación a la que pertenezca. Para el Canal de Panamá, informaron este paso significa modernizar el ecosistema logístico y su principal ventaja estará en la reducir los tiempos de inspección y la posibilidad de que las tripulaciones dediquen ese tiempo a la preparación de sus operaciones.

Capacitación