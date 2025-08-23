Hospital Nicolás A. Solano aclara que conductor se llevó cadáver sin notificar a la Procuraduría

El Ministerio de Salud (Minsa) informó la tarde de este sábado 23 de agosto que al hospital Nicolás A. Solano llegó la tarde de este 22 de agosto un paciente, que fue trasladado en un vehículo particular hasta el área de urgencias, pero al ser evaluado por el médico de turno se constató que había llegado sin signos vitales.

De acuerdo con los reportes y las cámaras de vigilancia del centro médico de La Chorrera el vehículo llegó alrededor de las 4:50 p.m.

Por ello, la entidad explicó que, siguiendo los protocolos correspondientes, se indicó al conductor del vehículo que, al tratarse de una persona fallecida, debía notificarse a la Procuraduría General de la Nación para realizar el debido procedimiento.

Sin embargo, el conductor decidió retirarse del centro médico junto con el cadáver, sin acatar la recomendación del personal de salud.

El hospital reiteró que el paciente no ingresó al cuarto de urgencias, ya que lamentablemente arribó sin vida a las instalaciones.

El comunicado oficial fue emitido este sábado 23 de agosto destacó el Minsa, con el fin de aclarar la situación y evitar confusión en la opinión pública.