Minsa inicia investigaciones por paciente que falleció después de cinco horas de espera

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que inició investigaciones administrativas al personal médico que se encontraba de turno cuando Marvin Antonio Rodríguez Reyes falleció en el Hospital Nicolás A. Solano, después de esperar cinco horas para ser atendido.

“Esta medida busca preservar la integridad del proceso investigativo que se adelanta por parte de otras instituciones, priorizar la transparencia y salvaguardar el derecho a la salud de la población”, detalló el comunicado, emitido este lunes 18 de agosto.

Además, con el fin de reforzar la calidad de la atención brindada, el Minsa anunció que dictará programas de capacitación exhaustivos para el personal médico, de enfermería y administrativo, haciendo énfasis en protocolos de urgencia, sensibilidad hacia los pacientes y cultura de empatía.

Las capacitaciones se realizarán en el resto de los hospitales de la institución.

El Minsa reiteró su disposición a colaborar con el Ministerio Público (MP) en la investigación que realiza la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, para “esclarecer con total rigurosidad los hechos y establecer responsabilidades con estricto apego al debido proceso”.

Por otro lado, la entidad extendió sus condolencias a la familia del señor Marvin Antonio Rodríguez Reyes e hizo un llamado al personal de salud a priorizar siempre al paciente como “el centro de su actuación profesional, con responsabilidad, respeto y sensibilidad”.

De acuerdo con cifras del Minsa, el cuarto de urgencias de este hospital atiende a más de 67 mil pacientes, y en lo que va de este 2025, más de 38 mil personas han acudido para buscar atención médica urgente.

El hecho

El pasado 15 de agosto, la familia del fallecido, quien tenía 47 años, presentó una denuncia mediática que precedió a una investigación de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, según la Procuraduría General de la Nación.

La esposa de Rodríguez Reyes expresó que realizaron repetidas llamadas de auxilio al personal médico y que su esposo “salió de casa caminando y murió por la negligencia de quienes no tuvieron el corazón de atenderlo”.