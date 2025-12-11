  1. Inicio
Información útil

Naviferias del IMA | Lugares de venta del viernes 12 de diciembre

El IMA detalla requisitos y recomendaciones para adquirir bolsas navideñas.
Emiliana Tuñón
  • 11/12/2025 12:18
Las familias panameñas podrán adquirir las bolsas navideñas del IMA por $15 en las próximas jornadas de naviferias.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este viernes 12 de diciembre estarán disponibles las tradicionales bolsas navideñas en las naviferias, a un costo de 15 dólares.

Entre los productos incluidos se encuentra el jamón picnic, uno de los artículos más esperados por las familias durante esta temporada festiva. Según la entidad, las jornadas comenzarán a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal al ingresar. También recomendó llevar bolsas reutilizables, tanto para facilitar el traslado de los productos como para promover prácticas más sostenibles y responsables con el medio ambiente.

Naviferias del viernes 12 de diciembre

Para el viernes 12 de diciembre, las naviferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Colón

Frente a la Junta Comunal de El Guabo

Parque Público de Chagres

Parque Público de Miguel de la Borda

Darién

Cancha del pueblo de Jaqué

Casa del Comité de Garachiné

Bocas del Toro

Parador fotográfico de Changuinola

Veraguas

Parque central de Montijo

Casa Comunal de Isla Gobernadora

Cancha techada de Llano Cativá en Mariato

Casa Comunal de Quebro

Panamá Oeste

Parque central de San Carlos

