Naviferias del IMA | Lugares de venta del viernes 12 de diciembre

Para el viernes 12 de diciembre, las naviferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>Colón</b>Frente a la Junta Comunal de El GuaboParque Público de ChagresParque Público de Miguel de la Borda<b>Darién</b>Cancha del pueblo de JaquéCasa del Comité de Garachiné<b>Bocas del Toro</b>Parador fotográfico de Changuinola<b>Veraguas</b>Parque central de MontijoCasa Comunal de Isla GobernadoraCancha techada de Llano Cativá en MariatoCasa Comunal de Quebro<b>Panamá Oeste</b>Parque central de San Carlos