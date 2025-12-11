El tren Panamá–David encara una nueva fase estratégica

<b><a href="/tag/-/meta/secretaria-nacional-del-ferrocarril">La construcción del ferrocarril Panamá–David</a>,</b> un corredor de aproximadamente 482 kilómetros que superaría la distancia actual de la carretera Panamericana<b> entre la capital y la frontera con Costa Rica,</b> entró en una nueva etapa con la publicación de una solicitud formal de información por parte de la Secretaría Nacional del Ferrocarril. El documento convoca a empresas con amplia experiencia ferroviaria para revisar los diseños conceptuales de estaciones, talleres, terminales de carga y del puente que deberá cruzar el <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Canal de Panamá.</a></b>Aunque no se trata de una licitación, sí marca un movimiento estratégico. La información que entreguen las firmas permitirá al Estado preparar un pliego de cargos más robusto y definir si el país está listo para avanzar hacia la construcción de un sistema ferroviario interprovincial de pasajeros y carga, una obra que podría transformar la movilidad, la logística y la integración regional.El ferrocarril surge como respuesta a un problema: más de la mitad de la población panameña y la mayor parte de la actividad económica se concentran en la región metropolitana.