El tren Panamá–David encara una nueva fase estratégica

La construcción del ferrocarril Panamá–David, un corredor de aproximadamente 482 kilómetros que superaría la distancia actual de la carretera Panamericana entre la capital y la frontera con Costa Rica, entró en una nueva etapa con la publicación de una solicitud formal de información por parte de la Secretaría Nacional del Ferrocarril. El documento convoca a empresas con amplia experiencia ferroviaria para revisar los diseños conceptuales de estaciones, talleres, terminales de carga y del puente que deberá cruzar el Canal de Panamá. Aunque no se trata de una licitación, sí marca un movimiento estratégico. La información que entreguen las firmas permitirá al Estado preparar un pliego de cargos más robusto y definir si el país está listo para avanzar hacia la construcción de un sistema ferroviario interprovincial de pasajeros y carga, una obra que podría transformar la movilidad, la logística y la integración regional. El ferrocarril surge como respuesta a un problema: más de la mitad de la población panameña y la mayor parte de la actividad económica se concentran en la región metropolitana.

La propuesta busca equilibrar el desarrollo conectando a la capital con las provincias centrales y con Chiriquí, generando un corredor de oportunidades socioeconómicas entre comunidades que hoy dependen casi exclusivamente del transporte por carretera. El proyecto contempla trenes de pasajeros y de carga, una combinación poco común en la región. Incluye diez estaciones principales, desde Albrook hasta Paso Canoas, además de tres terminales de carga ubicadas en Divisa, Bugaba y Albrook. Estas infraestructuras permitirían unir los centros de producción agroindustrial con los polos logísticos del Pacífico y del Atlántico, fortaleciendo la competitividad nacional. La revisión que acaba de iniciar el Gobierno será exhaustiva. Primero, se analizarán los estudios de demanda de pasajeros y mercancías, con el fin de validar la metodología utilizada y la pertinencia de la ubicación de las estaciones. Luego se evaluará el Plan Maestro y el Plan de Operaciones para determinar si los modelos propuestos son coherentes con la infraestructura y el material rodante previsto, y si los costos de operación proyectados son sostenibles. Uno de los componentes más complejos es el puente ferroviario sobre el Canal de Panamá. Sería la primera vez que el país construye una estructura destinada exclusivamente al paso de trenes en la zona canalera.