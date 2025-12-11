Honduras sin conocer presidente electo y Castro condena injerencia de Trump

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, denunció la continuidad de problemas técnicos en el recuento de votos y aseguró que los resultados no se vieron comprometidos.Hall dijo a periodistas que la noche del lunes se presentaron 'dos momentos de dificultad' en el sistema de contingencia 2, que fueron resueltos de manera rápida y sin afectar la divulgación de resultados, ocurridos cuando procesaban las actas de diputados correspondientes a dos departamentos.Cayendo la tarde, un grupo de militantes del Partido Libre protestó en Tegucigalpa en rechazo a los resultados de las elecciones, que califican de un golpe electoral en marcha.Los manifestantes, convocados por el expresidente y coordinador general de Libre, <b>Manuel Zelaya</b>, se apostaron frente al estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde funciona el centro de recepción y despacho de material del CNE.La segunda fase del escrutinio, con al menos 2.773 actas con inconsistencias, se iniciará el miércoles.<b>Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldía, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.</b>