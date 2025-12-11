Juan Diego Vásquez señala anomalías en transferencias a Municipio de Chame

<b>Dos trámites por un total de $500,000 destinados al Municipio de Chame</b> fueron refrendados el mismo día y en un lapso inferior a tres horas, de acuerdo con documentos del Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de la <b><a href="/tag/-/meta/contraloria-general-de-la-republica">Contraloría General de la República</a></b>. Las imágenes, publicada en X, revelan que las transferencias ingresaron a la Contraloría el 19 de septiembre de 2025 a las 12:00 a.m. y fueron refrendadas entre las 3:18 p.m. y 3:19 p.m., antes de ser devueltas a la entidad a las 3:23 p.m. del mismo día.