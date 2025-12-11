Juan Diego Vásquez señala anomalías en transferencias a Municipio de Chame

Dos trámites por un total de $500,000 destinados al Municipio de Chame fueron refrendados el mismo día y en un lapso inferior a tres horas, de acuerdo con documentos del Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de la Contraloría General de la República. Las imágenes, publicada en X, revelan que las transferencias ingresaron a la Contraloría el 19 de septiembre de 2025 a las 12:00 a.m. y fueron refrendadas entre las 3:18 p.m. y 3:19 p.m., antes de ser devueltas a la entidad a las 3:23 p.m. del mismo día.

Los documentos indican que ambos montos —$250 mil cada uno— fueron gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas a favor del Municipio de Chame, bajo el concepto de “apoyo económico destinado a la ejecución de obras comunitarias y programas de asistencia social”. La operación ordena transferir los fondos al Banco Nacional de Panamá, en la cuenta municipal, para reforzar proyectos de obras comunales y asistencia social en distintos sectores del distrito.

Sin embargo, el tiempo extraordinariamente corto en el que ambos trámites fueron revisados y refrendados generó cuestionamientos públicos. El exdiputado independiente Juan Diego Vásquez denunció que las dos transferencias, que suman medio millón de dólares, fueron aprobadas con una rapidez “atípica” dentro de los tiempos normales de verificación de la Contraloría. “Otro detalle interesante sobre los 500,000 que le transfirieron al Municipio de Chame es que los trámites no duraron en Contraloría ni medio día. Tiene que explicar cómo le toma solamente 3 horas refrendar estas transferencias. ¿A dónde fue a parar ese dinero?”, afirmó Vásquez en una publicación de X, señalando directamente al contralor Anel Bolo Flores. En ambos trámites, los registros oficiales del sistema muestran cero días dentro de la Contraloría, cero días fuera, cero reingresos por subsanación y un refrendo que se completó casi inmediatamente después de la hora registrada de entrada, lo que alimenta las dudas sobre el proceso de revisión documental.