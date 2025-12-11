Hospital Modular será dividido en dos clínicas de la Policía Nacional

<b><a href="/tag/-/meta/jaime-fernandez">El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández</a></b>, informó sobre el ambicioso proyecto para desmantelar, trasladar e instalar el Hospital Modular, el cual adelantó será dividido y reconvertido en dos nuevas instalaciones sanitarias para uso exclusivo del personal uniformado.El director indicó que el objetivo es fortalecer la atención médica y garantizar un acceso rápido y cómodo a las unidades de la Policía Nacional.El Hospital Modular será fraccionado y ubicado estratégicamente en dos áreas claves de la provincia de Panamá: Este y Oeste.Los dos nuevos espacios se centrarán en la atención primaria y la rehabilitación de los uniformados.<i><b>'El hospital modular va a estar dividido en dos sitios principalmente hacia el área este y hacia el área oeste. De esta manera lo que le damos es mucha más facilidad a todos nuestros uniformados para poder que rápidamente puedan accesar a estas facilidades que vamos a prestarle', </b></i>explicó el director. <i><b>'La intención final es que la unidad pueda rápidamente regresar a la calle de forma adecuada y que esté en una buena forma y que esté bien cuidado por parte de la Policía Nacional que es nuestra responsabilidad', </b></i>añadió.