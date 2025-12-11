Hospital Modular será dividido en dos clínicas de la Policía Nacional

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó sobre el ambicioso proyecto para desmantelar, trasladar e instalar el Hospital Modular, el cual adelantó será dividido y reconvertido en dos nuevas instalaciones sanitarias para uso exclusivo del personal uniformado. El director indicó que el objetivo es fortalecer la atención médica y garantizar un acceso rápido y cómodo a las unidades de la Policía Nacional. El Hospital Modular será fraccionado y ubicado estratégicamente en dos áreas claves de la provincia de Panamá: Este y Oeste. Los dos nuevos espacios se centrarán en la atención primaria y la rehabilitación de los uniformados. “El hospital modular va a estar dividido en dos sitios principalmente hacia el área este y hacia el área oeste. De esta manera lo que le damos es mucha más facilidad a todos nuestros uniformados para poder que rápidamente puedan accesar a estas facilidades que vamos a prestarle”, explicó el director. “La intención final es que la unidad pueda rápidamente regresar a la calle de forma adecuada y que esté en una buena forma y que esté bien cuidado por parte de la Policía Nacional que es nuestra responsabilidad”, añadió.

Adecuación y servicios

Fernández señaló que el reto no es solo el traslado físico del Hospital Modular, sino también la adecuación total de las estructuras, dado que la actual infraestructura carece de la mayor parte del equipo interno. Aclaró que la Policía Nacional, como parte del Ministerio de Seguridad, asumirá el costo de la división, instalación y equipamiento de las nuevas facilidades.

Plazos y presupuesto

El director confirmó que ya se tienen presupuestos de varios proveedores para realizar la división y el retiro de la estructura. Sin embargo, la ejecución del proyecto depende de la obtención de los fondos necesarios. “Estamos solamente a la espera de los fondos para poder así mismo hacer el retiro. [...] Es un proyecto que estamos trabajando que esperamos que en este 2026 se pueda ejecutar,” indicó. Consultado sobre el monto exacto de los fondos requeridos, Fernández señaló que el presupuesto final se establecerá una vez que se obtengan las unidades para la movilización, a fin de establecer la necesidad precisa de ambas estructuras. Destacó que el proyecto se suma a una estrategia de fortalecimiento de la atención médica ya en marcha, en la cual la Policía Nacional, en conjunto con otros estamentos de seguridad (SENAN y SENAFRONT), ya cuenta con clínicas en sus sedes principales (Ancón, sede del Servicio Aeronáutico y sede del Senafront).

