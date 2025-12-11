Más funcionarios y exfuncionarios caen en operativo anticorrupción

<b><a href="/tag/-/meta/jaime-fernandez">El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández</a></b>, confirmó este jueves que la institución tiene previsto realizar varios operativos adicionales de 'alto perfil' en lo que resta del año 2025, actuando como brazo auxiliar del Ministerio Público.<i><b>'Continuarán los operativos de alto perfil y no nos limitaremos solo a casos de peculado o enriquecimiento ilícito'</b></i>, sentenció Fernández. El director también hizo hincapié en la búsqueda de personas requeridas por la justicia, tanto a nivel nacional como internacional:<i><b>'Seguimos con los más estamos tras la pista de varios, no solamente en Panamá, sino fuera también y tenemos varios identificados ya que vamos a pronto a dar la consecuencia de la captura', </b></i>señaló-