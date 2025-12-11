Más funcionarios y exfuncionarios caen en operativo anticorrupción

La Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción ejecutaron una operación coordinada a nivel nacional que culminó con la aprehensión de cuatro personas presuntamente vinculadas a delitos contra la administración pública. El operativo se desplegó de manera simultánea en la comarca Ngäbe-Buglé y en las provincias de Veraguas, Los Santos y Panamá.

Detenidos

Entre los aprehendidos se encuentran dos funcionarios públicos (Comarca Ngäbe-Buglé) y un representante y un tesorero del distrito de Ñurún. Los tres son requeridos por la presunta comisión del delito de Peculado También en el operativo se dio con la captura de un exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas, en la provincia de Panamá, corregimiento de Pacora. El mismo era requerido por su presunta vinculación a los delitos de peculado y falsificación de documentos. Las autoridades también lograron la captura de un representante legal de una empresa privada en Veraguas), que fue aprehendido en el distrito de Santiago. Dicha persona, que era representante legal de una empresa dedicada a obras y construcciones, era requerido por el delito de Peculado, presuntamente relacionado con el caso del Programa de Sanidad Básica (PROSAB).

Proceso legal

Los cuatro ciudadanos aprehendidos, junto con los indicios materiales y la evidencia recabada durante las diligencias de allanamiento y registro, serán puestos a órdenes del Ministerio Público para las respectivas audiencias de imputación de cargos y las fases subsiguientes del proceso penal.

Más casos

Los resultados de estas aprehensiones se suma a las realizadas a Héctor Brands, exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes entre abril 2021 y febrero de 2023, que fue aprehendido por las autoridades y enfrentará una audiencia de control de garantías e imputación de cargos este miércoles 10 de diciembre. Su arresto se da como parte de la Operación Bávaro, realizada la madrugada del martes, donde la Policía Nacional y el Ministerio Público aprehendieron a diez personas. Según las autoridades, este caso guarda relación con dos investigaciones, una por enriquecimiento ilícito y otra por blanqueo de capitales.

