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Vida y cultura

‘Lo llevaré hasta la tumba’: condenan al asistente de Matthew Perry por el caso de ketamina

Imagen de archivo de una ofrenda floral al actor Matthew Perry.
Imagen de archivo de una ofrenda floral al actor Matthew Perry. EFE
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Laura Chang
  • 27/05/2026 15:54
La investigación por la muerte de Matthew Perry, recordado mundialmente por su papel en ‘Friends’, sumó un nuevo capítulo judicial.

La justicia estadounidense condenó a Kenneth Iwamasa, exasistente personal de Matthew Perry, a 41 meses de prisión federal por su participación en el caso relacionado con la muerte del actor ocurrida en octubre de 2023.

Según la investigación, Iwamasa, de 60 años, ayudó a conseguir y suministrar ketamina a Perry en las semanas previas a su fallecimiento, pese a no contar con formación médica. Los fiscales sostuvieron que trabajó junto a dos médicos para obtener más de 50 mil dólares en la droga.

Perry, reconocido mundialmente por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends, fue encontrado muerto dentro del jacuzzi de su residencia en Los Ángeles.

Iwamasa se declaró culpable en agosto de 2024 de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte. Aunque enfrentaba una pena máxima de 15 años, finalmente recibió una sentencia de 41 meses de cárcel, además de dos años de libertad condicional supervisada y una multa de 10 mil dólares.

Durante la audiencia celebrada en Los Ángeles, el exasistente se dirigió a los familiares del actor y pidió perdón.

“Lo siento muchísimo por todos ustedes. Lamento profundamente haber cometido actos ilegales de los que me arrepentiré eternamente. Lo llevaré conmigo hasta la tumba”, expresó ante el tribunal.

Sin embargo, la familia del actor mostró una postura contundente durante el proceso judicial. Caitlin Morrison, una de las hermanas de Perry, aseguró en una carta presentada ante la jueza que no sentía ninguna simpatía por Iwamasa y cuestionó sus acciones la noche de la muerte del actor.

Otra de las hermanas de Perry sostuvo que el asistente tenía una responsabilidad mayor debido a la cercanía que mantenía con el actor y a su conocimiento de la lucha que enfrentó durante años contra las adicciones.

La jueza Sherilyn Peace Garnett destacó al momento de dictar sentencia que Iwamasa conocía la vulnerabilidad de Perry y también intentó ocultar pruebas después de la muerte del actor.

La condena pone fin a una parte de uno de los casos que más impacto generó en Hollywood desde la inesperada muerte de Matthew Perry, una figura que durante décadas se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión.

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