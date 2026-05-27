‘Lo llevaré hasta la tumba’: condenan al asistente de Matthew Perry por el caso de ketamina

La justicia estadounidense condenó a Kenneth Iwamasa, exasistente personal de Matthew Perry, a 41 meses de prisión federal por su participación en el caso relacionado con la muerte del actor ocurrida en octubre de 2023.

Según la investigación, Iwamasa, de 60 años, ayudó a conseguir y suministrar ketamina a Perry en las semanas previas a su fallecimiento, pese a no contar con formación médica. Los fiscales sostuvieron que trabajó junto a dos médicos para obtener más de 50 mil dólares en la droga.

Perry, reconocido mundialmente por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends, fue encontrado muerto dentro del jacuzzi de su residencia en Los Ángeles.

Iwamasa se declaró culpable en agosto de 2024 de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte. Aunque enfrentaba una pena máxima de 15 años, finalmente recibió una sentencia de 41 meses de cárcel, además de dos años de libertad condicional supervisada y una multa de 10 mil dólares.

Durante la audiencia celebrada en Los Ángeles, el exasistente se dirigió a los familiares del actor y pidió perdón.

“Lo siento muchísimo por todos ustedes. Lamento profundamente haber cometido actos ilegales de los que me arrepentiré eternamente. Lo llevaré conmigo hasta la tumba”, expresó ante el tribunal.