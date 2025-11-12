Jueza decreta detención para 10 hombres tras la mayor incautación de droga en Panamá

Irene Cedeño, jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, ordenó la detención provisional de diez ciudadanos extranjeros imputados por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de tráfico internacional de drogas.

Este grupo de 10 hombres fue aprehendido este 10 de noviembre en una operación considerada como la mayor incautación en el mar del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Durante esta operación los agentes del Senan se incauteron de 11,562 paquetes de droga.

La decisión se adoptó durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que Cedeño consideró que la medida de privación de libertad era la más necesaria y proporcional.