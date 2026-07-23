Más desempleo y menos oportunidades presionan a los panameños

A pesar de la percepción negativa sobre el mercado laboral, la mayoría de los encuestados preferiría trabajar en el sector privado si pudiera elegir.El 63,1% optaría por el sector privado, frente a 31,5% que preferiría trabajar en el sector público. Un 5,4% no sabe o no responde.La preferencia por el sector privado representa casi dos de cada tres respuestas. La encuesta no determina las razones específicas de esa preferencia.Los resultados corresponden a la más reciente medición de Vea Panamá, realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá.La encuesta incluyó 1.508 entrevistas personalizadas a personas mayores de 18 años residentes en Panamá. La muestra abarcó las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Colón, Los Santos y Herrera, con presencia en más de 30 distritos y 70 corregimientos.La recolección de los datos se realizó entre el 12 y el 16 de julio de 2026, mediante entrevistas cara a cara y con selección aleatoria del entrevistado dentro del hogar seleccionado. La muestra se distribuyó de forma equitativa entre hombres y mujeres.El estudio tiene un margen de error de 2,5%, un nivel de confianza de 95% y un nivel de análisis concluyente. La medición permite comparar los resultados de julio con la encuesta realizada entre el 12 y el 16 de abril de 2026.