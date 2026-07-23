Más desempleo y menos oportunidades presionan a los panameños

La percepción sobre la educación y el mercado laboral refleja un escenario negativo para los panameños. Seis de cada diez encuestados califican desfavorablemente la calidad de la educación primaria y secundaria, mientras nueve de cada diez consideran que existen pocas o ninguna oportunidad de empleo en el país. En julio, el 60% califica como mala o muy mala la calidad de la educación primaria y secundaria. Dentro de este grupo, 46,9% considera que la calidad es mala y 13,1% la califica como muy mala. En contraste, 36,7% evalúa positivamente la educación: 35,3% la considera buena y apenas 1,4% muy buena. Un 3,3% no sabe o no responde. El resultado muestra una evaluación ciudadana mayoritariamente negativa de la enseñanza que reciben los estudiantes. La categoría “muy buena” apenas alcanza a uno de cada cien consultados.

Pocas oportunidades laborales

La percepción sobre el mercado laboral es aún más negativa. El 91,4% considera que existen pocas o ninguna oportunidad de empleo en el país. Dentro de este grupo, 49,7% afirma que hay pocas oportunidades y 41,7% considera que no hay oportunidades. Solo 7,5% percibe que existen muchas oportunidades de empleo. La visión sobre el mercado laboral coincide con el deterioro de la situación laboral reportada por los encuestados. Entre abril y julio, el porcentaje de personas que se declara desempleada aumentó de 19,6% a 25,6%. El trabajo independiente o emprendimiento, en cambio, cayó de 25,3% a 17,6%, una reducción de 7,7 puntos porcentuales. El empleo formal se mantuvo prácticamente estable, al pasar de 34,2% a 34,5%. Los jubilados también registraron una variación mínima, de 11,2% a 11,1%. El grupo de personas que trabaja ocasionalmente y no busca empleo aumentó de 9,8% a 11,1%. El resultado muestra un deterioro de la situación laboral entre abril y julio, marcado principalmente por el aumento del desempleo y la reducción del trabajo independiente.

El sector privado es la opción preferida