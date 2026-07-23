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Más desempleo y menos oportunidades presionan a los panameños

La falta de oportunidades laborales y la evaluación negativa de la educación forman parte de las principales preocupaciones ciudadanas.
La falta de oportunidades laborales y la evaluación negativa de la educación forman parte de las principales preocupaciones ciudadanas. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 24/07/2026 00:00
El desempleo aumenta de 19,6% a 25,6% entre abril y julio, mientras 91,4% percibe pocas o ninguna oportunidad laboral y 60% califica negativamente la calidad de la educación

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La percepción sobre la educación y el mercado laboral refleja un escenario negativo para los panameños. Seis de cada diez encuestados califican desfavorablemente la calidad de la educación primaria y secundaria, mientras nueve de cada diez consideran que existen pocas o ninguna oportunidad de empleo en el país.

En julio, el 60% califica como mala o muy mala la calidad de la educación primaria y secundaria.

Dentro de este grupo, 46,9% considera que la calidad es mala y 13,1% la califica como muy mala.

En contraste, 36,7% evalúa positivamente la educación: 35,3% la considera buena y apenas 1,4% muy buena. Un 3,3% no sabe o no responde.

El resultado muestra una evaluación ciudadana mayoritariamente negativa de la enseñanza que reciben los estudiantes. La categoría “muy buena” apenas alcanza a uno de cada cien consultados.

Más desempleo y menos oportunidades presionan a los panameños
Más desempleo y menos oportunidades presionan a los panameños
Pocas oportunidades laborales

La percepción sobre el mercado laboral es aún más negativa.

El 91,4% considera que existen pocas o ninguna oportunidad de empleo en el país. Dentro de este grupo, 49,7% afirma que hay pocas oportunidades y 41,7% considera que no hay oportunidades.

Solo 7,5% percibe que existen muchas oportunidades de empleo.

La visión sobre el mercado laboral coincide con el deterioro de la situación laboral reportada por los encuestados.

Entre abril y julio, el porcentaje de personas que se declara desempleada aumentó de 19,6% a 25,6%.

El trabajo independiente o emprendimiento, en cambio, cayó de 25,3% a 17,6%, una reducción de 7,7 puntos porcentuales.

El empleo formal se mantuvo prácticamente estable, al pasar de 34,2% a 34,5%. Los jubilados también registraron una variación mínima, de 11,2% a 11,1%.

El grupo de personas que trabaja ocasionalmente y no busca empleo aumentó de 9,8% a 11,1%.

El resultado muestra un deterioro de la situación laboral entre abril y julio, marcado principalmente por el aumento del desempleo y la reducción del trabajo independiente.

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El sector privado es la opción preferida

A pesar de la percepción negativa sobre el mercado laboral, la mayoría de los encuestados preferiría trabajar en el sector privado si pudiera elegir.

El 63,1% optaría por el sector privado, frente a 31,5% que preferiría trabajar en el sector público. Un 5,4% no sabe o no responde.

La preferencia por el sector privado representa casi dos de cada tres respuestas. La encuesta no determina las razones específicas de esa preferencia.

Los resultados corresponden a la más reciente medición de Vea Panamá, realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá.

La encuesta incluyó 1.508 entrevistas personalizadas a personas mayores de 18 años residentes en Panamá. La muestra abarcó las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Colón, Los Santos y Herrera, con presencia en más de 30 distritos y 70 corregimientos.

La recolección de los datos se realizó entre el 12 y el 16 de julio de 2026, mediante entrevistas cara a cara y con selección aleatoria del entrevistado dentro del hogar seleccionado. La muestra se distribuyó de forma equitativa entre hombres y mujeres.

El estudio tiene un margen de error de 2,5%, un nivel de confianza de 95% y un nivel de análisis concluyente. La medición permite comparar los resultados de julio con la encuesta realizada entre el 12 y el 16 de abril de 2026.

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