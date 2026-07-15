Agroferias del IMA este viernes 17 de julio: conoce los puntos habilitados en el país

Para el viernes 17 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Veraguas: </b>Estacionamientos del Estadio Omar Torrijos Herrera en el distrito de Santiago.<b>-Comarca Ngäbe Buglé: </b>Comunidad de Norteño en el distrito de Jirondai.<b>-Panamá Oeste:</b> Cancha de El Nace en San Carlos cabecera en el distrito de San Carlos.-Chiriquí: Cancha de Pedregal en el distrito de David.<b>-Los Santos:</b> Instalaciones de la Cooperativa El Progreso en el corregimiento de Agua Buena en el distrito de Los Santos.<b>-Herrera:</b> Feria Nacional del Ganado Lechero de Monagrilo en el distrito de Chitré.