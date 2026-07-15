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Agroferias del IMA este viernes 17 de julio: conoce los puntos habilitados en el país

El IMA anuncia los puntos de agroferias de este viernes 17 de julio a nivel nacional.
El IMA anuncia los puntos de agroferias de este viernes 17 de julio a nivel nacional. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/07/2026 15:05
El IMA habilitará nuevos puntos de venta con productos a precios accesibles desde las 8:00 a.m.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este viernes 17 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Calendario de agroferias del viernes 17 de julio a nivel nacional

Para el viernes 17 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Estacionamientos del Estadio Omar Torrijos Herrera en el distrito de Santiago.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Norteño en el distrito de Jirondai.

-Panamá Oeste: Cancha de El Nace en San Carlos cabecera en el distrito de San Carlos.

-Chiriquí: Cancha de Pedregal en el distrito de David.

-Los Santos: Instalaciones de la Cooperativa El Progreso en el corregimiento de Agua Buena en el distrito de Los Santos.

-Herrera: Feria Nacional del Ganado Lechero de Monagrilo en el distrito de Chitré.

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