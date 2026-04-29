Caso Lili Pink: devolución del IVA destapó irregularidades y llevó a investigación por lavado y contrabando

<b>El caso Lili Pink pasó de una revisión tributaria a una investigación penal por presuntos delitos de contrabando y lavado de activos</b>, tras una serie de hallazgos que encendieron las alertas de las autoridades colombianas desde 2021.De acuerdo con información publicada por<b> el diario colombiano El Tiempo</b>, el origen del proceso se remonta a una solicitud de devolución del <b>Impuesto al Valor Agregado (IVA)</b> presentada por la empresa, lo que derivó en auditorías por parte de la <b>Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)</b>.Fue en ese proceso de fiscalización donde <b>comenzaron a detectarse inconsistencias en la información reportada por la compañía</b>, lo que posteriormente escaló a una investigación de mayor alcance liderada por la <b>Fiscalía General de la Nación</b>.