EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 29 de abril de 2026

<a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">La Lotería Nacional de Beneficencia </a>realiza la tarde de este 29 de abril de 2026 el sorteo ordinario de miercolito, correspondiente al número 3062.<i>Resultados del sorteo del 29 de abril:</i><b>Primer Premio: </b><b>Letras: </b><b>Serie: </b><b>Folio: </b>Segundo Premio: Tercer Premio: <i>¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?</i>El sorteo es uno de los regulares de la <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia</a>, realizado todos los miércoles.Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.