Brasil pierde a otra estrella: Éder Militão se une a la lista de ausencias para el Mundial 2026

ACarlo Ancelotti, entrenador de la selección de Brasil, se le siguen acumulando los problemas de cara a confeccionar la lista final de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026. A menos de 50 días para la gran cita futbolística del año, el italiano no podrá contar con varias de sus estrellas por lesión, siendo el último en caer Éder Militao.

En central del Real Madrid de manera oficial le ha dicho adiós a la temporada, así como también la oportunidad de jugar lo que sería su segundo Mundial con la Canarinha. El zaguero sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda en su último partido con el cuadro merengue ante el Deportivo Alavés.

En un principio se había reportado que tan solo era una molestia en el isquiotibial, sin embargo con el paso de los días las pruebas médicas arrojaron que la lesión era justamente en el bíceps femoral y que debía pasar nuevamente por el quirófano. Tras este gran contratiempo, se espera que el brasileño sea de baja unos cinco meses, por lo que le dice adiós de manera oficial a lo que resta de campaña, así como también al Mundial.

Según medios internacionales, Militao valoró seriamente la opción de mantener un tratamiento conservador para intentar llegar al Mundial que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos, sin embargo se recomendó que se operara, la cual se llevará a cabo en Finlandia.

Militao, quien en los últimos tres años no ha tenido suerte a nivel físico, sufrió su tercera lesión muscular esta campaña.

A inicios de la campaña sufrió una lesión muscular que lo mantuvo alejado unas semanas del terreno de juego, pero la más seria llegó más tarde al sufrir una lesión muscular con afectación del tendón, el cual lo mantuvo de baja unos cuatro meses. En ese lapso de tiempo se perdió 24 partidos en todas las competiciones con el Real Madrid.

Lo más insólito de esto es que no es un problema de ahora, sino de años atrás. En los últimos tres años, Militao apenas ha jugado un total de 52 partidos, uno más desde su última temporada al ‘completo sano’. En la campaña 2022-2023 llegó a jugar 51 partidos en total.

Hay que recordar que Militao sufrió dos roturas de ligamento cruzado. La primera llegó en agosto del 2023 cuando se rompió la rodilla izquierda, mientras que en noviembre del 2024 fue la rodilla derecha, con una rotura de cruzado completa con afectación de ambos meniscos.