Canal de Panamá prevé una inversión de $2,600 millones en dos terminales portuarias

Durante el año fiscal (AF) 2025 el Canal de Panamá registró un total de 13,404 tránsitos, reflejando un aumento del 19.3 % con relación al mismo período de 2024 cuando se registraron 11,240 tránsitos.De este total, 3,342 tránsitos correspondieron a buques neopanamax y 10,062 a buques panamax.En cuanto al tonelaje, el Canal manejó un total de 489.1 millones de toneladas CP/SUAB, lo que supone un aumento del 15.6 %, con respecto al AF2024 cuando se registraron 423.1 millones de toneladas CP/SUAB. De ese volumen, 253.6 millones de toneladas correspondieron a buques neopanamax y 235.5 millones de la carga transitada a buques panamax.Entre los principales impulsores del crecimiento destacaron los segmentos de contenedores y gas licuado de petróleo (LPG), que mostraron un desempeño favorable: mientras que el segmento de graneleros continuó su proceso de recuperación y el de gas natural licuado (LNG) registró resultados por debajo de lo esperado, principalmente por los costos de flete en el mercado internacional.Al cierre del año fiscal 2025, los ingresos totales del Canal mostraron un desempeño superior a las expectativas, alcanzando $5,705 millones, aproximadamente 14,4% por encima de los $4,986 millones del año fiscal 2024, según datos preliminares no auditados.