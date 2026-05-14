Mulino defiende detención preventiva para pandilleros y advierte que Panamá enfrenta una guerra por narcotráfico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lanzó este jueves un mensaje sobre la violencia vinculada al narcotráfico y defendió la aplicación de detención preventiva contra integrantes de organizaciones criminales de alta peligrosidad. Durante su conferencia de prensa semanal, y tras una pregunta de La Estrella de Panamá sobre las medidas cautelares que no se estarían cumpliendo adecuadamente, Mulino afirmó que el Gobierno no puede controlar las disputas internas entre pandillas ligadas al tráfico de drogas. “Eso no es un tema del Gobierno. Es un tema de la maleantería que maneja el narcotráfico, las pugnas por territorio y mercado de droga”, sostuvo el mandatario.

“No son ángeles, son criminales”

Mulino defendió las recientes decisiones judiciales que ordenaron detención preventiva para personas capturadas en operativos antidrogas, señalando que se trata de individuos altamente peligrosos vinculados a asesinatos, balaceras y estructuras criminales. “No son ángeles. No son personas que por casualidad están en una organización criminal. Son criminales”, declaró. El presidente aseguró que muchas de estas organizaciones operan directamente desde las cárceles panameñas, donde —según explicó— continúan coordinando actividades relacionadas con tráfico de drogas, homicidios y ajustes de cuentas. Ante esta situación, adelantó que el Gobierno trabaja junto al sistema penitenciario y el Ministerio de Seguridad para reforzar controles dentro de los centros penales.

Narcotráfico y violencia en aumento

Mulino reconoció que Panamá enfrenta un incremento de pandillas y un crecimiento sostenido del narcotráfico, impulsado principalmente por el aumento en la producción de cocaína en la región y el uso del territorio panameño como ruta estratégica hacia Norteamérica y Europa. El mandatario destacó los recientes decomisos de toneladas de droga y operativos contra redes criminales que infiltraban sustancias ilícitas en contenedores dentro de los puertos del país. Según explicó, estas operaciones tienen repercusiones internacionales debido a que gran parte de la droga termina en puertos europeos como Rotterdam, Amberes y Marsella.

Cooperación internacional y tecnología

El jefe del Ejecutivo también anunció avances en mecanismos de cooperación con Países Bajos para combatir el narcotráfico marítimo y fortalecer la inteligencia aduanera y policial. Indicó que Panamá busca impedir que sus aguas sean utilizadas para transbordos ilegales de droga entre embarcaciones en alta mar. Además, aseguró que su administración está apostando por nuevas tecnologías para prevenir ataques armados y fortalecer la capacidad operativa de los estamentos de seguridad.

“No vamos a negociar con pandillas”