Mulino defiende detención preventiva para pandilleros y advierte que Panamá enfrenta una guerra por narcotráfico

<b>Mulino </b>reconoció que <b>Panamá </b>enfrenta un incremento de pandillas y un crecimiento sostenido del narcotráfico, impulsado principalmente por el aumento en la producción de cocaína en la región y el uso del territorio panameño como ruta estratégica hacia <b>Norteamérica</b> y <b>Europa</b>.El mandatario destacó los recientes decomisos de toneladas de droga y operativos contra redes criminales que infiltraban sustancias ilícitas en contenedores dentro de los puertos del país.Según explicó, estas operaciones tienen repercusiones internacionales debido a que <b>gran parte de la droga termina en puertos europeos como Rotterdam, Amberes y Marsella</b>.