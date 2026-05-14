Administradora de la ATP revela estado de los heridos tras accidente que dejó una turista fallecida

<a href="/tag/-/meta/gloria-de-leon">La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloría de León</a>, reaccionó este jueves 14 de mayo al trágico accidente de tránsito ocurrido en Costa Verde, donde una turista de 22 años perdió la vida y varios extranjeros resultaron heridos mientras se trasladaban hacia la ciudad de Panamá.Durante una entrevista para <b>TVN Canal 2</b>, la funcionaria expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que el Gobierno mantiene acompañamiento a las víctimas y sus familiares tras el accidente que conmocionó al país.<i><b>'Lamentable, hubo una fallecida de 22 años'</b></i>, declaró la ministra, quien además explicó que actualmente se realizan las diligencias necesarias para enviar el cuerpo de la joven a su país de origen.La titular de Turismo también informó que uno de los heridos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y que se mantiene pendiente de su evolución médica.<i><b>'Pedí que por favor me mantuvieran informada. Hoy voy a tratar de volver a pasar al hospital. Estuve con ellos un rato, agradecidos de estar bien los que estaban bien, preocupados por su amigo que estaban operando'</b></i>, manifestó.Asimismo, confesó sentirse impactada por la tragedia y envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas.<i><b>'No paro de pensar en los familiares, en los papás, pero bueno, pasó y ahí estamos como Gobierno dando ese acompañamiento'</b></i>, expresó. Las autoridades continúan investigando las causas del hecho.