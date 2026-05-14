Administradora de la ATP revela estado de los heridos tras accidente que dejó una turista fallecida

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloría de León, reaccionó este jueves 14 de mayo al trágico accidente de tránsito ocurrido en Costa Verde, donde una turista de 22 años perdió la vida y varios extranjeros resultaron heridos mientras se trasladaban hacia la ciudad de Panamá.

Durante una entrevista para TVN Canal 2, la funcionaria expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que el Gobierno mantiene acompañamiento a las víctimas y sus familiares tras el accidente que conmocionó al país.

“Lamentable, hubo una fallecida de 22 años”, declaró la ministra, quien además explicó que actualmente se realizan las diligencias necesarias para enviar el cuerpo de la joven a su país de origen.

La titular de Turismo también informó que uno de los heridos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y que se mantiene pendiente de su evolución médica.

“Pedí que por favor me mantuvieran informada. Hoy voy a tratar de volver a pasar al hospital. Estuve con ellos un rato, agradecidos de estar bien los que estaban bien, preocupados por su amigo que estaban operando”, manifestó.

Asimismo, confesó sentirse impactada por la tragedia y envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas.

“No paro de pensar en los familiares, en los papás, pero bueno, pasó y ahí estamos como Gobierno dando ese acompañamiento”, expresó.

Las autoridades continúan investigando las causas del hecho.