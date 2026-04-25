Panamá condena ataque en Colombia que dejó 7 fallecidos y más de 20 heridos

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno panameño expresó sus condolencias al de Colombia tras el atentado ocurrido este sábado 25 de abril en la Vía Panamericana, en la zona del Cauca, que dejó 7 muertos y más de 20 heridos.

El ataque se registró en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, según informó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

“Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja siete civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad”, escribió Guzmán en la red social X.

En un comunicado oficial, el Gobierno de Panamá, en nombre del presidente José Raúl Mulino, manifestó su solidaridad con el pueblo colombiano y con los familiares de las víctimas de este hecho violento.

“El Gobierno de la República de Panamá expresa sus más sentidas condolencias al Gobierno de Colombia y a su noble pueblo, tras el grave atentado ocurrido” en el Cauca, señala el pronunciamiento.

Asimismo, las autoridades panameñas reiteraron su rechazo a cualquier acto de violencia que atente contra la vida y la seguridad de los ciudadanos, al tiempo que expresaron su acompañamiento en este momento de duelo.

Panamá también manifestó su confianza en que las autoridades colombianas lograrán esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a los responsables del atentado.

“El pueblo panameño acompaña a Colombia con respeto, solidaridad y fraternidad en estos momentos difíciles”, concluye el comunicado.