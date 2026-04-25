Las 5 noticias que debes saber hoy en Panamá y el mundo | 25 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo cerró la tarde de este sábado 25 de abril con noticias relevantes en el ámbito local e internacional.<b>-Un grupo de tres panameñas, liberadas tras su detención en Cuba</b> el pasado 28 de febrero, arribó al país a las 7:20 a.m. por la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen.<b>-El Ministerio de Desarrollo Social (Mides)</b> inició un proceso de verificación casa por casa a más de 9 mil aspirantes a programas sociales, como parte de sus mecanismos de control y transparencia.<b>-El presidente José Raúl Mulino</b> felicitó a la delegación panameña por su destacada participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, donde el país logró un récord de 29 medallas, incluidas seis de oro.<b>-Al menos siete personas murieron y 17 resultaron heridas t</b>ras un atentado que destruyó un tramo de la Vía Panamericana en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, según informaron las autoridades.<b>-La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, </b>autorizó el uso de fondos del Estado venezolano para financiar la defensa legal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico en una corte federal de Nueva York.