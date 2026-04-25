Las 5 noticias que debes saber hoy en Panamá y el mundo | 25 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo cerró la tarde de este sábado 25 de abril con noticias relevantes en el ámbito local e internacional.

-Un grupo de tres panameñas, liberadas tras su detención en Cuba el pasado 28 de febrero, arribó al país a las 7:20 a.m. por la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

-El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inició un proceso de verificación casa por casa a más de 9 mil aspirantes a programas sociales, como parte de sus mecanismos de control y transparencia.

-El presidente José Raúl Mulino felicitó a la delegación panameña por su destacada participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, donde el país logró un récord de 29 medallas, incluidas seis de oro.

-Al menos siete personas murieron y 17 resultaron heridas tras un atentado que destruyó un tramo de la Vía Panamericana en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, según informaron las autoridades.

-La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, autorizó el uso de fondos del Estado venezolano para financiar la defensa legal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico en una corte federal de Nueva York.