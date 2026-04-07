Inspección al puente de las Américas inicia tras explosión de cisterna en La Boca

Las labores de inspección estructural del puente de las Américas comienzan este martes 7 de abril, tras el incendio de un camión cisterna registrado la tarde del lunes en el sector de La Boca, incidente que provocó el cierre temporal de la vía

A tempranas horas, equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en conjunto con otras entidades como el Ministerio de Salud, el Sistema Nacional de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, se despliegan al área para evaluar las condiciones de la estructura, particularmente la losa y los componentes de acero del viaducto.

La revisión, descrita por las autoridades como una “inspección patológica”, busca determinar si el puente sufrió afectaciones que comprometan su seguridad, luego de que las llamas alcanzaran la parte inferior de la estructura.

El paso seguirá restringido hasta contar con la certificación técnica que garantice la seguridad de la estructura.