UMIP evacuó a más de 700 personas tras explosiones en La Boca

La explosión e incendio registrados la tarde del lunes 6 de abril en el sector de La Boca, en las inmediaciones del puente de las Américas, obligaron a la evacuación preventiva de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), como medida de seguridad ante el riesgo generado por el siniestro.

El vicerrector de la UMIP, Roberto Aparicio Alvear, explicó que los primeros reportes surgieron desde áreas cercanas al campus, donde se alertó sobre un incendio de gran magnitud que posteriormente derivó en varias explosiones.

“Eso puso en alerta inmediatamente a todos los colaboradores de la universidad”, señaló, al detallar que la situación activó los protocolos de emergencia institucional.

Ante el peligro, las autoridades universitarias ordenaron el desalojo total de las instalaciones, mediante un operativo que incluyó avisos salón por salón, oficina por oficina y comunicaciones electrónicas para garantizar que toda la comunidad académica recibiera la instrucción.

Al momento del incidente, en el campus se encontraban entre 700 y 800 estudiantes, además de unos 50 a 60 docentes. La evacuación se realizó de forma ordenada y sin reportes de personas lesionadas dentro de la universidad.

Aparicio indicó que, una vez ejecutado el desalojo, se procedió a verificar que todas las áreas estuvieran completamente vacías, como parte de los protocolos de seguridad establecidos.

El incidente, que dejó una persona fallecida y varios heridos en el área del parque de combustibles, generó alarma en zonas aledañas y obligó a activar medidas preventivas en instituciones cercanas, en medio de una de las emergencias más relevantes registradas recientemente en ese sector.