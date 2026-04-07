Pasajeros afectados en Albrook: alcalde Mayer Mizrachi pide apoyo del sector privado

Un día después de la explosión de un camión cisterna en el sector de La Boca, bajo<a href="/tag/-/meta/puente-de-las-americas"> el puente de las Américas</a>, el alcalde de Panamá, <a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">Mayer Mizrachi</a>, hizo un llamado urgente al sector privado para apoyar a los miles de pasajeros afectados por la crisis de movilidad en la terminal de Albrook.El pronunciamiento surge ante la gran cantidad de personas que utilizan, día a día, la terminal de transporte de Albrook, para regresar a sus hogares en Panamá Oeste, el cual se incrementará debido al cierre del puente de las Américas.'<i>Quiero hacer un llamado a todas las empresas privadas que quisieran ayudar al sector público a manejar la situación... Si nos pueden aportar con buses sería fabuloso</i>', expresó Mizrachi, al destacar la necesidad de reforzar el transporte para movilizar a los ciudadanos afectados.El alcalde también solicitó donaciones de insumos básicos, como alimentos y agua potable para hacer más llevadera la espera de los pasajeros.<b> 'Si nos pueden aportar aunque sea con galletas o botellas de agua... se los agradecería', añadió.</b>Mizrachi apeló a la solidaridad y empatía social, subrayando que la situación afecta directamente a trabajadores, familias y ciudadanos que intentan retornar a sus hogares tras sus jornadas diarias.'Son nuestros hermanos, nuestros prójimos... este es un momento para realmente poner mano de corazón', manifestó, reiterando su llamado a la colaboración entre el sector público y privado para enfrentar la contingencia.La situación en Albrook se ha visto agravada por el cierre del puente de las Américas tras el incidente, lo que ha obligado a desviar el tráfico hacia rutas alternas, generando retrasos y congestión en el traslado hacia Panamá Oeste.