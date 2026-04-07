Pasajeros afectados en Albrook: alcalde Mayer Mizrachi pide apoyo del sector privado

Un día después de la explosión de un camión cisterna en el sector de La Boca, bajo el puente de las Américas, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, hizo un llamado urgente al sector privado para apoyar a los miles de pasajeros afectados por la crisis de movilidad en la terminal de Albrook.

El pronunciamiento surge ante la gran cantidad de personas que utilizan, día a día, la terminal de transporte de Albrook, para regresar a sus hogares en Panamá Oeste, el cual se incrementará debido al cierre del puente de las Américas.

“Quiero hacer un llamado a todas las empresas privadas que quisieran ayudar al sector público a manejar la situación... Si nos pueden aportar con buses sería fabuloso”, expresó Mizrachi, al destacar la necesidad de reforzar el transporte para movilizar a los ciudadanos afectados.

El alcalde también solicitó donaciones de insumos básicos, como alimentos y agua potable para hacer más llevadera la espera de los pasajeros. “Si nos pueden aportar aunque sea con galletas o botellas de agua... se los agradecería”, añadió.

Mizrachi apeló a la solidaridad y empatía social, subrayando que la situación afecta directamente a trabajadores, familias y ciudadanos que intentan retornar a sus hogares tras sus jornadas diarias.

“Son nuestros hermanos, nuestros prójimos... este es un momento para realmente poner mano de corazón”, manifestó, reiterando su llamado a la colaboración entre el sector público y privado para enfrentar la contingencia.

La situación en Albrook se ha visto agravada por el cierre del puente de las Américas tras el incidente, lo que ha obligado a desviar el tráfico hacia rutas alternas, generando retrasos y congestión en el traslado hacia Panamá Oeste.