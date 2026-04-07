Futbolista argentino declara que es gay y causa reacción inesperada de los hinchas

Lo que pudo haber sido un momento de tensión en un ambiente históricamente cerrado como el fútbol, terminó convirtiéndose en una muestra de respaldo inesperada.

Ignacio Lago, delantero de Colón de Santa Fe, no solo hizo historia al presentar públicamente a su novio, sino que también recibió un fuerte apoyo por parte de los hinchas de su propio club.

El gesto del futbolista, que se viralizó en las últimas horas, lo posicionó como el primer jugador profesional en actividad en Argentina en hablar abiertamente de su homosexualidad.

Todo ocurrió durante una entrevista televisiva, cuando su pareja apareció en un video sorpresa que lo emocionó en vivo. “Es un amor irracional”, expresó el jugador al referirse a su relación.

Pero más allá del impacto mediático, lo que marcó la diferencia fue la reacción de la gente.

Respaldo desde las tribunas

Lejos de los prejuicios que históricamente han rodeado al fútbol, los hinchas de Colón salieron a respaldar a uno de sus referentes. En redes sociales, los mensajes de apoyo comenzaron a multiplicarse, destacando no solo su valentía, sino también su calidad humana y deportiva.

“Un crack dentro y fuera de la cancha”, escribió un fanático.“Tipazo, el mejor jugador del plantel”, señaló otro.“Qué sano es esto para el fútbol argentino”, se leía entre los comentarios.

Las reacciones dejaron ver un cambio generacional dentro del deporte, donde una parte importante de la afición prioriza el respeto por encima de los prejuicios.

Más que un gesto personal

El caso de Lago trasciende lo individual. Su decisión rompe con décadas de silencio en el fútbol profesional argentino, donde la orientación sexual ha sido, en muchos casos, un tema oculto por miedo a la discriminación.

Sin embargo, el respaldo recibido sugiere que algo está cambiando.

En un club con fuerte identidad popular como Colón, el apoyo de los hinchas no es un detalle menor. Es una señal de que, al menos en algunos sectores, el fútbol comienza a abrir espacio para historias que antes no tenían lugar.