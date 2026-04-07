Díaz-Canel: ‘No hay excusa’ para que EE.UU. recurra a la agresión militar contra Cuba

El presidente de Cuba, <b><a href="/tag/-/meta/miguel-diaz-canel-bermudez">Miguel Díaz-Canel</a></b>, aseguró en una entrevista al medio estadounidense <b>Newsweek</b> publicada este martes que Washington no tiene<i> 'excusa'</i> para justificar una agresión militar contra su país, que no es ninguna amenaza para EE.UU.<i>'No hay pretexto, no hay excusa para que Estados Unidos recurra a la agresión militar como una forma de resolver nuestras diferencias'</i>, manifestó el presidente cubano, según la versión en inglés difundida por la publicación estadounidense.La retórica del Gobierno estadounidense, donde el presidente Donald Trump llegó a hablar de<i> 'tomar' </i>Cuba, es diametralmente opuesta a lo que las autoridades de la isla han propuesto en sus contactos con representantes de Washington, agregó <b>Díaz-Canel</b>.El Gobierno cubano persigue una solución diplomática <i>'que nos aleje de una confrontación'</i>, prosiguió el presidente, quien dijo que evitarán llegar a la vía militar, pero que no la temen.<i>'Siempre trataremos de evitar la guerra. Siempre trabajaremos en favor de la paz. Pero si se produce la agresión militar, responderemos a la agresión, lucharemos y nos defenderemos'</i>, indicó recordando el concepto de Guerra de todo el pueblo.Esta doctrina militar, elaborada en los años<b> 80 </b>en otro momento de escalada de tensiones con EE.UU., no propone tanto impedir la invasión como hacer muy costosa en términos humanos y económicos una potencial ocupación de EE.UU.En cuanto a los contactos con Washington, Díaz-Canel consideró que <i>'el diálogo es posible'</i> y que con diálogo se pueden conseguir <i>'algunos acuerdos'</i>, pero reconoció que <i>'es difícil'</i>.<i>'El diálogo es posible porque en diferentes momentos con otras administraciones estadounidenses hemos sido capaces de establecer un diálogo y hemos sido capaces de discutir temas de interés común'</i>, afirmó.Washington y La Habana mantienen actualmente una serie de acuerdos, principalmente en materia migratoria, pero también cooperan en otras áreas como la seguridad y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el Caribe.Sin embargo, el presidente cubano añadió que la <i>'desconfianza'</i> reina en La Habana debido a que EE.UU. estableció contactos con Caracas y Teherán poco antes de <i>'atacar de seguido a esos países'</i>. <i>'Sin duda todo esto crea un estado de desconfianza entre nuestro pueblo'</i>, señaló.Díaz-Canel aseguró afirmó asimismo que no está preocupado por su <i>'seguridad personal'</i>, pese a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación militar de EE.UU. y de la muerte en un bombardeo del líder supremo de Irán, <b>Ali Jamenei</b>.Argumentó además que su salida del poder no cambiaría gran cosa en Cuba.<i> 'La dirigencia del Estado cubano, el partido y la revolución es colectiva. Y las decisiones se toman de forma colectiva'</i>.