Crisis energética en Cuba: Díaz-Canel plantea ‘diálogo serio’ ante Washington

En un momento de máxima tensión regional, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó la disposición de su administración para establecer un “diálogo bilateral serio y responsable” con Estados Unidos. La declaración se produjo tras un encuentro clave en la capital cubana con los congresistas demócratas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson, quienes concluyeron una visita de cinco días a la isla. A través de sus canales oficiales, el mandatario cubano informó sobre el encuentro, destacando la urgencia de abordar el impacto humanitario de las medidas recientes de Washington. “Al recibir a los congresistas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson denuncié el daño criminal provocado por el bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno de EE.UU. y sus amenazas de acciones aun más agresivas”, manifestó Díaz-Canel.

Crisis energética y parálisis sectorial

La situación en la isla se tornó crítica tras la captura en Venezuela de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, evento que derivó en el cierre del flujo de crudo venezolano hacia Cuba. A esto se suman las advertencias de Washington sobre la imposición de aranceles a terceros países que intenten suministrar petróleo a La Habana. Esta estrategia de presión ha llevado los apagones crónicos a niveles récord y ha forzado la parálisis casi total del sector estatal cubano, afectando directamente la operatividad de hospitales, el transporte público y las oficinas gubernamentales.

Llamado desde el Congreso de Estados Unidos