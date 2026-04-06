  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Crisis energética en Cuba: Díaz-Canel plantea ‘diálogo serio’ ante Washington

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, sosteniendo una reunión con los representantes de Estados Unidos durante su visita a la isla.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, sosteniendo una reunión con los representantes de Estados Unidos durante su visita a la isla. Tomada de redes sociales
Por
Mileika Lasso
  • 06/04/2026 13:28
Tras el fin del flujo petrolero venezolano, Cuba busca soluciones diplomáticas con congresistas estadounidenses para frenar el asedio actual

En un momento de máxima tensión regional, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó la disposición de su administración para establecer un “diálogo bilateral serio y responsable” con Estados Unidos. La declaración se produjo tras un encuentro clave en la capital cubana con los congresistas demócratas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson, quienes concluyeron una visita de cinco días a la isla.

A través de sus canales oficiales, el mandatario cubano informó sobre el encuentro, destacando la urgencia de abordar el impacto humanitario de las medidas recientes de Washington. “Al recibir a los congresistas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson denuncié el daño criminal provocado por el bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno de EE.UU. y sus amenazas de acciones aun más agresivas”, manifestó Díaz-Canel.

La congresista demócrata estadounidenses Pramila Jayapal saludando al presidente Cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
La congresista demócrata estadounidenses Pramila Jayapal saludando al presidente Cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Tomada de redes sociales
Crisis energética y parálisis sectorial

La situación en la isla se tornó crítica tras la captura en Venezuela de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, evento que derivó en el cierre del flujo de crudo venezolano hacia Cuba. A esto se suman las advertencias de Washington sobre la imposición de aranceles a terceros países que intenten suministrar petróleo a La Habana.

Esta estrategia de presión ha llevado los apagones crónicos a niveles récord y ha forzado la parálisis casi total del sector estatal cubano, afectando directamente la operatividad de hospitales, el transporte público y las oficinas gubernamentales.

Llamado desde el Congreso de Estados Unidos

Los congresistas Jayapal y Jackson, tras recoger testimonios de diversos sectores de la sociedad civil, disidentes y empresarios, emitieron una declaración conjunta en la que calificaron de imperativo el cese de las restricciones. En sus palabras, el “bloqueo ilegal de combustible a Cuba (...) está causando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano y (...) debe cesar de inmediato”.

Los legisladores instaron a la Casa Blanca a entablar “negociaciones reales” que garanticen la dignidad de los ciudadanos y generen beneficios mutuos mediante una colaboración efectiva entre ambas naciones.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien también sostuvo reuniones con la delegación, denunció una “agresión multidimensional” y una campaña comunicacional de descrédito. A pesar de la hostilidad denunciada, la posibilidad de un acercamiento parece mantenerse en pie, luego de que el propio Díaz-Canel reconociera el pasado marzo que existen canales de comunicación en “fases iniciales”.

Jonathan Luther Jackson, congresista demócrata estadounidenses saluda al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez (der.)
Jonathan Luther Jackson, congresista demócrata estadounidenses saluda al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez (der.) Tomada de redes sociales
VIDEOS
Lo Nuevo