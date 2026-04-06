Crisis energética en Cuba: Díaz-Canel plantea ‘diálogo serio’ ante Washington

En un momento de máxima tensión regional, el presidente de Cuba, <b><a href="/tag/-/meta/miguel-diaz-canel-bermudez">Miguel Díaz-Canel</a></b>, reafirmó la disposición de su administración para establecer un <i>'diálogo bilateral serio y responsable'</i> con Estados Unidos. La declaración se produjo tras un encuentro clave en la capital cubana con los congresistas demócratas estadounidenses <b>Pramila Jayapal</b> y <b>Jonathan Luther Jackson</b>, quienes concluyeron una visita de cinco días a la isla.A través de sus canales oficiales, el mandatario cubano informó sobre el encuentro, destacando la urgencia de abordar el impacto humanitario de las medidas recientes de Washington.<i> 'Al recibir a los congresistas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson denuncié el daño criminal provocado por el bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno de EE.UU. y sus amenazas de acciones aun más agresivas'</i>, manifestó Díaz-Canel.