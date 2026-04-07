Las 5 noticias que debes conocer hoy | 7 de abril

1. Explosión en La Boca deja una víctima y abre investigación

La tragedia ocurrida tras la explosión de una cisterna cerca del puente de las Américas sigue generando reacciones. La empresa Panama Oil Terminals lamentó la muerte registrada en el incidente y aseguró que está colaborando plenamente con las autoridades para esclarecer lo sucedido, tras activar sus protocolos de emergencia desde el primer momento.

El hecho no solo dejó consecuencias humanas, sino que activó inspecciones estructurales en el puente y puso en evidencia los riesgos asociados al manejo de combustible en zonas sensibles.

2. La Defensoría del Pueblo, en el centro de una disputa política

La elección del nuevo defensor del Pueblo mantiene a la Asamblea Nacional en una posición incómoda. Sectores políticos impulsan reducir la lista de aspirantes, en medio de tensiones internas que reflejan la falta de consenso en una institución clave para la defensa de los derechos ciudadanos.

Más allá del proceso, el debate reabre preguntas sobre la independencia de este cargo y su rol en un país donde la institucionalidad es constantemente puesta a prueba.

3. Venezuela: 90 días de vigilia y una lucha que no se apaga

En Venezuela, familiares de presos políticos cumplieron 90 días de vigilia exigiendo su liberación, en una muestra de resistencia sostenida frente a la falta de respuestas.

La protesta prolongada evidencia el desgaste social, pero también la persistencia de quienes se niegan a abandonar la lucha por justicia.

4. Fidel Escobar y la incertidumbre rumbo al Mundial

En el ámbito deportivo, la situación del futbolista panameño Fidel Escobar genera preocupación. El jugador sigue sin ver minutos con el Saprissa, lo que pone en duda su ritmo competitivo de cara a compromisos importantes, incluido el Mundial.

El caso refleja cómo decisiones a nivel de clubes pueden impactar directamente en el rendimiento de selecciones nacionales.

5. El regreso interminable que marcó a Panamá Oeste

Finalmente, una de las escenas más impactantes tras la explosión fue el regreso de miles de panameños a sus hogares. Lo que debió ser un trayecto cotidiano se convirtió en horas de espera, agotamiento y desesperación en terminales colapsadas.

La imagen de ciudadanos varados dejó al descubierto una realidad estructural: la fragilidad del sistema de movilidad y el abandono histórico de Panamá Oeste.