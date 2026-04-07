Embajador Kevin Cabrera reacciona a la explosión en La Boca

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, expresó este martes 7 de abril sus condolencias tras la explosión registrada cerca del puente de las Américas, un hecho que dejó un víctima fatal y cuatro heridos, generando conmoción a nivel nacional.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el diplomático manifestó su solidaridad con las familias afectadas y destacó el compromiso de su país con Panamá en materia de seguridad.

“Mis más sinceras condolencias a la familia de la víctima que perdió la vida en la explosión de ayer cerca del Puente de las Américas. Deseo una pronta recuperación a los heridos y extiendo mis oraciones a todos los afectados”, señaló el embajador.

En su pronunciamiento, Cabrera también subrayó la importancia de la cooperación bilateral ante este tipo de incidentes, al afirmar que Estados Unidos se mantiene del lado de Panamá para fortalecer la seguridad de infraestructuras clave.

“Estados Unidos se solidariza con nuestros socios panameños para garantizar la seguridad de esta infraestructura vital”, añadió, acompañando el mensaje con las banderas de ambos países.

Reacción internacional y contexto

El mensaje del diplomático se suma a las múltiples reacciones tras el incidente ocurrido en una de las principales vías de conexión del país, considerada estratégica tanto para el tránsito local como para el comercio.

La explosión, que involucró un vehículo tipo cisterna, activó protocolos de emergencia y movilizó a diversas entidades, incluyendo el Cuerpo de Bomberos y equipos de atención prehospitalaria.