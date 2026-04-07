Exportaciones panameñas caen 14.4% en los dos primeros meses del 2026

El valor de las exportaciones registradas de Panamá alcanzó los $132.2 millones al cierre de febrero, reflejando una contracción interanual del 14.4%, es decir, $22.5 millones menos, frente a los $154.7 millones logrados en 2025, según cifras de la Oficina de Inteligencia Comercial (intelcom), adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

No obstante, destaca Intelcom, el desempeño actual mantiene una tendencia de crecimiento a largo plazo, ubicándose como el segundo mejor registro histórico para el periodo enero-febrero desde 2010.

Principales productos exportados

Durante el periodo analizado, los camarones congelados se mantuvieron como el principal bien de la canasta exportadora panameña, seguido por la teca en bruto, la chatarra, medicamentos y aceite de palma en bruto, mientras que el banano, afectado por la huelga laboral del año pasado, cayó al sexto lugar.

A éstos les siguen las sandías, otros desperdicios metálicos y los atunes de aleta amarilla. Estas 10 fracciones arancelarias representan el 52% de nuestras exportaciones registradas, indicó Intelcom en su reporte.

A nivel de capítulos del Sistema Armonizado, en los primeros lugares se encuentran: pescados y crustáceos (23.1%), frutas (10.7%), fundición, hierro y acero (8.8%), grasas y aceites (6.8%), productos farmacéuticos (6.6%), madera y manufacturas de madera (6.5%), y bebidas (3.8%). En tabla se observa “una estructura muy distante a la de hace 1 año con las frutas en segundo lugar” subraya Intelcom.

Mercados de destino

Por su parte, como principales destinos de las exportaciones panameñas, en primer lugar se encuentran Estados Unidos y Taiwán (ambos con 13.5% del total exportado), Zona Libre de Colón (11.1%), India (7.6%), Costa Rica (6.3%); manteniendo a Países Bajos en el sexto lugar (6.0%).

“Es útil tener en cuenta que, en el acumulado de los años 2023 a 2025, EUA había sido el principal destino de nuestras exportaciones”, subraya Intelcom.

Otros de los principales mercados son: Tailandia (3.6%), España (2.7%), Guatemala (2.4%) y Colombia (2.3%). “Estos 10 mercados acreditaron el 68.9% de las exportaciones registradas panameñas”, apunta.

Esquemas comerciales

De acuerdo con las estadísticas, el 67.5% de las exportaciones panameñas, durante los dos primeros meses del año en curso, se vendieron a países con los que Panamá tiene algún acuerdo comercial vigente y 63.2% a países que no forman parte de algún bloque comercial.

En el caso de bloques comerciales como destino, 13.5% de ellas van al Mercado Común Centroamericano (MCCA), manteniendo en el segundo lugar a la Unión Europea (11.6%), seguido por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) con 8.5%, CARICOM (2.0%) y la Asociación Europea de Libre Comercio (1.3%).

Según Intelcom, el 62% de las exportaciones panameñas, acumuladas a febrero de 2026, se despacharon por vía marítima.