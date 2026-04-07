Exportaciones panameñas caen 14.4% en los dos primeros meses del 2026

El valor de las exportaciones registradas de Panamá alcanzó los <b>$132.2 millones</b> al cierre de febrero, reflejando una contracción interanual del <b>14.4%, </b>es decir<b>, $22.5 millones menos</b>, frente a los <b>$154.7 millones</b> logrados en 2025, según cifras de la<b> Oficina de Inteligencia Comercial (intelcom)</b>, adscrita al <b>Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</b>.No obstante, destaca Intelcom, el desempeño actual mantiene una tendencia de crecimiento a largo plazo, ubicándose como el segundo mejor registro histórico para el periodo enero-febrero desde 2010.<b>Principales productos exportados</b>Durante el periodo analizado, los camarones congelados se mantuvieron como el principal bien de la canasta exportadora panameña, seguido por la teca en bruto, la chatarra, medicamentos y aceite de palma en bruto, mientras que el banano, afectado por la huelga laboral del año pasado, cayó al sexto lugar. A éstos les siguen las sandías, otros desperdicios metálicos y los atunes de aleta amarilla. Estas 10 fracciones arancelarias representan el 52% de nuestras exportaciones registradas, indicó Intelcom en su reporte.A nivel de capítulos del <b>Sistema Armonizado</b>, en los primeros lugares se encuentran: pescados y crustáceos (23.1%), frutas (10.7%), fundición, hierro y acero (8.8%), grasas y aceites (6.8%), productos farmacéuticos (6.6%), madera y manufacturas de madera (6.5%), y bebidas (3.8%). En tabla se observa 'una estructura muy distante a la de hace 1 año con las frutas en segundo lugar' subraya Intelcom.<b>Mercados de destino</b>Por su parte, como principales destinos de las exportaciones panameñas, en primer lugar se encuentran Estados Unidos y Taiwán (ambos con 13.5% del total exportado), Zona Libre de Colón (11.1%), India (7.6%), Costa Rica (6.3%); manteniendo a Países Bajos en el sexto lugar (6.0%). 'Es útil tener en cuenta que, en el acumulado de los años 2023 a 2025, EUA había sido el principal destino de nuestras exportaciones', subraya Intelcom. Otros de los principales mercados son: Tailandia (3.6%), España (2.7%), Guatemala (2.4%) y Colombia (2.3%). 'Estos 10 mercados acreditaron el 68.9% de las exportaciones registradas panameñas', apunta.<b> Esquemas comerciales</b>De acuerdo con las estadísticas, el 67.5% de las exportaciones panameñas, durante los dos primeros meses del año en curso, se vendieron a países con los que Panamá tiene algún acuerdo comercial vigente y 63.2% a países que no forman parte de algún bloque comercial. En el caso de bloques comerciales como destino, 13.5% de ellas van al Mercado Común Centroamericano (MCCA), manteniendo en el segundo lugar a la Unión Europea (11.6%), seguido por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) con 8.5%, CARICOM (2.0%) y la Asociación Europea de Libre Comercio (1.3%).Según Intelcom, el 62% de las exportaciones panameñas, acumuladas a febrero de 2026, se despacharon por vía marítima.