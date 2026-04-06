Melón y sandía panameña endulzan el mercado europeo

El agro panameño consolida su presencia internacional en la temporada 2026. La empresa Frutas Núñez S.A., ubicada en Santo Tomás, distrito de Alanje, provincia de Chiriquí, alcanzó el envío del contenedor número 100 de melón y sandía hacia naciones del exigente mercado europeo, un logro que refleja la capacidad productiva de la región y el acompañamiento estratégico del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con un comunicado del MIDA, este respaldo técnico, a través de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, ha sido clave para garantizar la calidad fitosanitaria y el cumplimiento de los estándares internacionales de exportación mediante el seguimiento constante en campo y la supervisión de los procesos productivos.

“Cada año tratamos de mejorar, especialmente en el área de la planta de empaque, ya que se requieren mecanismos adecuados para desarrollar el trabajo con mayor eficiencia”, expresó Vanessa Lorenzo de Frutas Núñez S.A., quien también destacó y agradeció el apoyo del MIDA y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), así como el compromiso del talento humano local.

Tras consolidar sus operaciones en Chiriquí durante los últimos dos años, luego de una experiencia previa en Río Hato, la compañía ha logrado que las frutas panameñas endulcen mercados en Países Bajos, Reino Unido y Noruega.

La temporada de exportación 2026, que inició el pasado 13 de enero, ha generado empleo para aproximadamente 60 personas oriundas de la comunidad de Santo Tomás y áreas aledañas, contribuyendo directamente al fortalecimiento de la economía local y posicionando a Panamá como un competidor robusto en el sector agroexportador global.