Elecciones en Colombia: miles de colombianos salen a votar en Panamá para elegir a nuevo presidente

Miles de ciudadanos colombianos residentes en Panamá participaron este domingo en la jornada electoral para escoger al próximo presidente y vicepresidente de Colombia para el período 2026-2030.

Cerca de 25 mil colombianos estaban habilitados para votar en Panamá, donde residen aproximadamente 180 mil personas de esta nacionalidad.

La jornada electoral se desarrolló durante toda la semana, desde el pasado lunes 25 de mayo, en las instalaciones del Consulado General de Colombia en Panamá. Sin embargo, este domingo se concentró el último día de votación en el Hotel Paitilla Inn, ubicado frente a la sede diplomática.

“Ha sido masiva”, afirmó el cónsul general de Colombia en Panamá, José Antonio Soto, al ser consultado por La Estrella de Panamá sobre la participación de los connacionales.

Según explicó el diplomático, durante los días previos las votaciones se llevaron a cabo entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., registrando una importante afluencia de electores. La tendencia se mantuvo durante el fin de semana, especialmente el sábado y la mañana de este domingo.

“Desde el día lunes el consulado ha estado con una afluencia masiva. Así durante toda la semana hasta el día sábado. El día sábado, particularmente, la presencia fue numerosa y hoy también desde muy temprano votantes de nacionalidad colombiana han hecho presencia en este lugar para expresarse con su voto”, señaló.

El cónsul destacó que el proceso de votación se desarrolló de manera ágil y sin mayores contratiempos, por lo que reiteró el llamado a los ciudadanos colombianos inscritos en el censo electoral a ejercer su derecho al sufragio antes del cierre de las mesas.

“Todavía invitamos a que, en lo que resta de la jornada hasta las 4 de la tarde, las personas de nacionalidad colombiana que residen en Panamá, que están en Panamá y que tengan su cédula inscrita, vengan, hagan presencia”, expresó.

Panamá alberga una de las comunidades colombianas más numerosas de la región, por lo que el país se ha convertido en uno de los principales centros de votación para colombianos en el exterior.

La jornada concluirá este domingo a las 4:00 p.m., marcando el cierre del proceso electoral para los ciudadanos habilitados en territorio panameño.