Comunicado de prensa

Panamá Oil Terminals S.A. expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de una personay las afectaciones sufridas por otras personas, producto del accidente ocurrido el 6 de abril enel sector de La Boca.

En este momento, nuestros pensamientos están con ellos, con sus familiasy con los panameños afectados en su desplazamiento y en su vida cotidiana por este lamentablehecho.

El accidente involucró la explosión de un camión cisterna en áreas operadas por EnvironmentalSolutions Development Inc., empresa con la que Panamá Oil Terminals S.A. mantiene uncontrato de subarrendamiento de tanques y áreas operativas, en el marco de la concesión No.A-2008-2011 otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá.

Desde el momento del accidente, Panamá Oil Terminals S.A. ha activado sus protocolos derespuesta ante emergencias y está colaborando plenamente con las autoridades competentes,incluidos los cuerpos de socorro y las instituciones encargadas de la investigación.

Ponemos adisposición toda la información y los recursos necesarios para esclarecer las causas ycircunstancias del hecho y estamos en contacto directo con las familias afectadas para brindarlesel apoyo que esté a nuestro alcance.

La seguridad es el principio que guía cada una de nuestras operaciones, y este hecho nos obligaa redoblar esfuerzos para que situaciones como esta no se repitan.

Seguiremos de cerca eldesarrollo de las investigaciones, cooperaremos con todas las instancias competentes y noscomprometemos a informar oportunamente a la opinión pública sobre cualquier desarrollorelevante.

Nuestro compromiso con Panamá y con las comunidades en las que operamos es total.

Panamá Oil Terminals S.A.7 de abril de 2026