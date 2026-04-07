El día después del fuego: silencio, miedo y una ciudad que aún respira ceniza

La Boca amaneció en silencio. No era el silencio habitual de una mañana cualquiera frente al Canal, sino uno más pesado, más denso. Un silencio que parecía arrastrar todavía el eco de las explosiones del día anterior, como si el aire no hubiera terminado de procesar lo ocurrido. El 7 de abril no fue un día normal. Fue el día después.

La carretera, usualmente transitada, lucía casi vacía. Los pocos autos que se atrevían a cruzar lo hacían con cautela, como si el asfalto pudiera ceder en cualquier momento. A lo lejos, el Puente de las Américas seguía en pie, pero distinto: ennegrecido, marcado, como si llevara sobre su estructura la memoria del fuego.

En las casas cercanas, las puertas permanecían cerradas. El miedo no se había ido.

Montserrat, de 68 años, lo resume sin rodeos: “Todos entramos en pánico”, le dijo a La Estrella de Panamá desde su residencia en La Boca. La noche anterior la obligó a hacer algo que nunca había hecho: preparar una pequeña maleta de emergencia. “Agarré un bolso y metí una muda de ropa y mis medicamentos... estaba lista para irnos”.

El temor no era solo por la explosión. Era por lo que pudo haber sido.

A pocos metros del lugar del incendio hay tanques de combustible. La posibilidad de que el fuego se extendiera no era una exageración: era un escenario real. “El miedo era que eso se propagara y La Boca hubiera desaparecido”, dice.

La escena que describe parece sacada de una película, pero con una diferencia crucial: era su vida.

“El humo... hubo un momento en que la llamarada volvió a subir. Yo pude sentir la intensidad del calor”.

Ese calor, aunque invisible al amanecer, seguía presente en la memoria del cuerpo.

El saldo humano también dejó una marca imposible de ignorar: una persona fallecida y dos unidades del Cuerpo de Bomberos con quemaduras de primer grado durante la atención de la emergencia. Uno de ellos permanece bajo observación en cuidados intensivos, fuera de peligro.

En la Universidad Marítima Internacional de Panamá, a escasos metros del incidente, el día también comenzó distinto. No hubo estudiantes caminando entre edificios ni el bullicio habitual de clases.

El campus estaba casi vacío.

El vicerrector Roberto Aparicio Alvear escuchó la explosión desde su oficina. “Mencionan que fueron de cuatro a cinco detonaciones”, relata a ‘La Decana’ desde el comedor del alma mater. Al principio pensaron que podía tratarse de trabajos del cuarto puente, pero la confusión duró poco. Las imágenes comenzaron a circular y los protocolos se activaron.

La evacuación fue inmediata.

A pesar del entrenamiento, el miedo también estuvo presente. “Sí había personas nerviosas... otras concentradas en sus tareas”, explica. El humo era imposible de ignorar: “Era impresionante”.

La noche trajo otro tipo de tensión.

Aunque el fuego fue controlado, el calor persistía. “Se sentía esta zona con la temperatura más elevada”, dice Aparicio. No era solo una sensación física, sino una especie de alerta constante, como si el peligro no se hubiera disipado del todo.

La universidad tomó decisiones rápidas las cuales se extenderán hasta este viernes: clases virtuales, teletrabajo, evaluaciones sanitarias. La prioridad era clara: evitar riesgos.

Pero más allá de las medidas institucionales, lo que quedó fue la inquietud.

La misma que recorre hoy a los vecinos.

Montserrat lo dice sin tecnicismos: “Yo no soy ingeniera ni arquitecta, pero siento que la estructura tiene que haberse afectado”. Ha visto las imágenes: el concreto ennegrecido, las posibles grietas. Y, sobre todo, algo que le preocupa profundamente: que los autos ya estén circulando otra vez.

La normalidad, cuando regresa demasiado rápido, también puede asustar.

Mientras tanto, en las calles, el impacto del cierre del puente se sintió con fuerza. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) más de 64,000 cruces diarios dependen de esa estructura. Su interrupción no solo afectó el tránsito: expuso una fragilidad estructural en la movilidad del país.

El cierre impacta directamente a una población estimada de 743,519 personas en Panamá Oeste, que dependen de estas conexiones para sus desplazamientos diarios hacia la capital.

Para quienes viven en ese sector, el día comenzó con largas horas de espera.

Alberto Stoute, conductor de plataforma digital de transporte, lo describe como “una odisea”. Salió temprano, como cualquier otro día, pero el trayecto se convirtió en un laberinto de desvíos, tranques y desesperación.

“Fue de película”, dice al recordar la explosión. “Eso nomás se ve en las películas”.

Pero no era ficción.

Era cemento carbonizado, humo espeso, detonaciones múltiples.

Era un puente herido.

“Quedó sentido... eso puede ocasionar muchos problemas a largo plazo”, advierte.

El humo, según relata, tardó horas en disiparse. El fuego no desapareció de inmediato; fue cediendo lentamente, como si se resistiera a apagarse.

Y quizá eso es lo que define este “día después”: una sensación de que nada terminó del todo.

En paralelo, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá junto con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud (Minsa), el MOP y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), mantienen abiertas distintas investigaciones para determinar las causas de la explosión del camión cisterna. Hasta el momento, las autoridades han señalado que es prematuro establecer conclusiones.

Las interrogantes persisten.

A esto se suman las reacciones desde el Ejecutivo. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, fue enfática al referirse a lo ocurrido: “Como panameña, no puedo ser indiferente ante lo ocurrido. Ayer se perdió una vida, y eso es inaceptable”.

La funcionaria advirtió sobre posibles incumplimientos graves por parte de la empresa involucrada. “La seguridad laboral no es opcional. Ninguna operación, contrato o negocio puede estar por encima de la vida de un trabajador”, sostuvo.

Además, reveló que uno de los trabajadores no contaba con permiso laboral vigente desde 2021. “Aquí hay hechos claros. Eso no es un error, es una falla grave de cumplimiento de la empresa”, afirmó, al tiempo que aseguró que el ministerio actuará con firmeza.

Aunque el Ministerio de Obras Públicas anunció la reapertura parcial del puente, con restricciones para vehículos pesados y monitoreo constante durante los próximos días, la confianza no regresa con la misma rapidez que el tránsito.

En La Boca, eso se percibe en los pequeños gestos.

En la gente que no sale de casa. En las miradas que se levantan hacia la estructura. En el silencio.

Porque el día después no se trata solo de lo que quedó en pie, sino de lo que cambió.

Una explosión puede durar segundos. Pero su eco se instala. En la memoria, en el cuerpo, en la rutina.

La Boca sigue ahí. El puente también.

Pero algo —difícil de nombrar, imposible de ignorar— todavía arde.