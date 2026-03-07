Foro sobre el desarrollo sostenible: implicaciones estratégicas para Panamá

A cuatro años del plazo fijado para cumplir la Agenda 2030, el tiempo para traducir compromisos internacionales en resultados concretos comienza a agotarse. En este contexto, la novena reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible —que se celebrará en Santiago de Chile del 13 al 16 de abril organizada por la CEPAL— se perfila como un momento clave para evaluar avances, identificar rezagos y redefinir prioridades. Para Panamá, este encuentro no debe verse únicamente como una cita diplomática más, sino como una oportunidad estratégica para reflexionar sobre el rumbo de su desarrollo en la recta final hacia 2030.

La reunión tendrá como objetivo analizar los progresos y desafíos en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región. Se trata de un espacio técnico y político de gran importancia para América Latina y el Caribe —y, por supuesto, para nuestro país— porque permitirá evaluar qué tan cerca están los Estados de cumplir los compromisos asumidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y qué ajustes deben realizarse en los años restantes antes de la fecha límite.

Antes de seguir adelante, conviene recordar que, Panamá ha logrado avances en algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sustentados en buena medida en nuestra ubicación geográfica estratégica y en activos fundamentales como el Canal de Panamá y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que consolidan al país como un nodo clave del comercio y la conectividad global.

Asimismo, la amplia cobertura forestal del país ha permitido que Panamá sea reconocido internacionalmente como un país carbono negativo, una condición poco común que constituye una contribución significativa a los esfuerzos globales de mitigación del cambio climático. Este capital natural representa una ventaja comparativa que, bien gestionada, puede convertirse en un pilar estratégico del desarrollo sostenible nacional.

No obstante, otros -que trasciende las cifras macroeconómicas-, siguen siendo difíciles de cumplir plenamente debido a problemas estructurales persistentes, estrechamente vinculados entre sí, por lo que el país debe enfrentarlos de manera integrada. Entre ellos destacan la desigualdad territorial, el acceso desigual a servicios básicos, la presión sobre los recursos naturales, la gestión del agua y el crecimiento urbano acelerado.

En este contexto, la reunión regional ofrece varias implicaciones estratégicas para Panamá. En primer lugar, permitirá evaluar el progreso del país en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2015. Comparar los indicadores sociales, económicos y ambientales con los de otros países de la región puede ayudar a identificar brechas persistentes y orientar la adopción de políticas públicas que aceleren el cumplimiento de los ODS en los años restantes antes de 2030.

En segundo lugar, el foro pondrá especial atención en el ODS 6: agua limpia y saneamiento, un tema de evidente importancia estratégica para Panamá. El país depende del agua no solo para garantizar el bienestar de su población, sino también para el funcionamiento del Canal de Panamá, cuya operación está directamente vinculada a las lluvias y a los niveles de los lagos que alimentan la vía interoceánica. Las sequías registradas en los últimos años han puesto de relieve la vulnerabilidad del sistema hídrico y la necesidad de fortalecer su gestión a largo plazo.

Al mismo tiempo, persisten desafíos en el acceso a agua potable y saneamiento en diversas comunidades rurales y en varias comarcas indígenas, lo que refleja desigualdades territoriales que aún requieren atención prioritaria.

Otro tema relevante que será abordado en el foro es el relacionado con la infraestructura sostenible, la innovación y la transición energética. Para Panamá, estos elementos están estrechamente vinculados con su aspiración de consolidarse como un centro logístico y de servicios de alcance regional y global. La infraestructura portuaria, aeroportuaria y de transporte constituye uno de los pilares del modelo económico del país, al igual que su conectividad comercial y financiera.

Sin embargo, el desafío consiste en asegurar que ese crecimiento económico se traduzca en ciudades más sostenibles, en una mejor planificación urbana y en oportunidades de desarrollo más equitativas para toda la población.

Finalmente, el Foro también representa una plataforma importante para fortalecer la presencia diplomática de Panamá en las discusiones regionales y globales sobre desarrollo sostenible. La participación de gobiernos, organismos internacionales, instituciones financieras y actores de la sociedad civil abre oportunidades para ampliar alianzas, movilizar recursos y fortalecer la cooperación internacional en áreas prioritarias.

A medida que se acerca el año 2030, la región entra en una fase decisiva para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este escenario, Panamá cuenta con ventajas importantes: una economía dinámica, una posición geográfica estratégica y un capital natural considerable. Pero también enfrenta desafíos estructurales que requieren decisiones políticas claras, planificación de largo plazo y una visión de desarrollo más inclusiva.

La verdadera prueba no será solo mantener el crecimiento económico, sino lograr que ese crecimiento se traduzca en bienestar compartido, resiliencia ambiental y oportunidades reales para todos los panameños. Esa es, en última instancia, la promesa —y el desafío— de la Agenda 2030.