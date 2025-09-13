Clima en Panamá: Pronóstico para este sábado 13 de septiembre

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil" target="_blank">El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a> emitió un aviso de vigilancia ante la previsión de lluvias y tormentas significativas que afectarán a Panamá hasta este domingo 14 de septiembre.Según el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama" target="_blank">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</a>, las condiciones climáticas son propicias para la formación de lluvias intensas y ráfagas de viento. Además, se esperan acumulaciones de lluvia de entre 25 y 100 milímetros diarios en las costas del Pacífico y Caribe.El Sinaproc advirtió los riesgos asociados, como el aumento en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones, calles anegadas y posibles deslizamientos de tierra.Ante este panorama, se recomienda a la población:Mantenerse informada a través de los canales oficiales de Sinaproc e Imhpa.Evitar exponerse en áreas abiertas durante las tormentas eléctricas.No intentar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.Asegurar techos y objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.El Sinaproc reiteró su compromiso con la seguridad de la población y se mantiene en vigilancia constante.