Clima en Panamá: Pronóstico para este sábado 13 de septiembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia ante la previsión de lluvias y tormentas significativas que afectarán a Panamá hasta este domingo 14 de septiembre.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), las condiciones climáticas son propicias para la formación de lluvias intensas y ráfagas de viento.

Además, se esperan acumulaciones de lluvia de entre 25 y 100 milímetros diarios en las costas del Pacífico y Caribe.

El Sinaproc advirtió los riesgos asociados, como el aumento en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones, calles anegadas y posibles deslizamientos de tierra.

Ante este panorama, se recomienda a la población:

Mantenerse informada a través de los canales oficiales de Sinaproc e Imhpa.

Evitar exponerse en áreas abiertas durante las tormentas eléctricas.

No intentar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.

Asegurar techos y objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

El Sinaproc reiteró su compromiso con la seguridad de la población y se mantiene en vigilancia constante.