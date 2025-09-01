Clima en Panamá: Activan aviso de vigilancia por lluvias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este lunes 1 de septiembre un aviso de vigilancia por lluvias significativas hasta el 3 de este mes, a consecuencia del paso de la onda tropical #28 y bajas presiones.

Se pronosticaron episodios de aguaceros y fuertes tormentas con posibilidad de ráfagas de viento puntuales. Se prevén la caída de árboles, calles o áreas anegadas puntuales, deslizamientos menores y crecidas de ríos.

Para el 3 de septiembre, hay una alta probabilidad de eventos intensos y de mayor cobertura.

Las áreas del país que pueden verse afectadas son: Chiriquí, Ngäbe Buglé, Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Colón.

En el resto del país, las probabilidades de lluvias significativas son menores.

Recomendaciones del Sinaproc por el mal tiempo

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), ante la alerta emitida por el Imhpa, recomendó a la población:

-Mantenerse informado a través de las cuentas oficiales del Sinaproc y el Imhpa.

-Evitar cruzar ríos y quebradas durante y después de las lluvias.

-Manejar con precaución por posibles deslizamientos y acumulación de agua en carreteras.

-Asegurar techos, láminas de zinc y objetos que puedan ser desplazados por ráfagas de viento.

-A los estudiantes y familias en las áreas de difícil acceso, se les recomienda evitar cruzar corrientes de agua.