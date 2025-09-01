Clima en Panamá: Activan aviso de vigilancia por lluvias

<b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) </a></b>emitió este lunes 1 de septiembre un aviso de vigilancia por lluvias significativas hasta el 3 de este mes, a consecuencia del paso de la <b>onda tropical #28 y bajas presiones.</b>Se pronosticaron episodios de aguaceros y fuertes tormentas con posibilidad de ráfagas de viento puntuales. Se prevén la caída de árboles, calles o áreas anegadas puntuales, deslizamientos menores y crecidas de ríos.Para el 3 de septiembre, hay una alta probabilidad de eventos intensos y de mayor cobertura.Las áreas del país que pueden verse afectadas son: <b>Chiriquí, Ngäbe Buglé, Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Colón.</b>En el resto del país, las probabilidades de lluvias significativas son menores.<b>Recomendaciones del Sinaproc por el mal tiempo</b><b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b>, ante la alerta emitida por el Imhpa, recomendó a la población:-Mantenerse informado a través de las cuentas oficiales del Sinaproc y el Imhpa.-Evitar cruzar ríos y quebradas durante y después de las lluvias.-Manejar con precaución por posibles deslizamientos y acumulación de agua en carreteras.-Asegurar techos, láminas de zinc y objetos que puedan ser desplazados por ráfagas de viento.-A los estudiantes y familias en las áreas de difícil acceso, se les recomienda evitar cruzar corrientes de agua.