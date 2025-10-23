Presupuesto 2026 avanza: termina segundo debate con 57 votos a favor

Con <b>57 votos a favor y 10 en contra</b>, el <b>pleno de la <a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> aprobó en <b>segundo debate</b> el <b>proyecto de ley 293</b>, que dicta el <b><a href="/tag/-/meta/presupuesto-general-del-estado">Presupuesto General del Estado</a> para la vigencia fiscal 2026</b>, por un monto de <b>$34,901 millones</b>.El documento pasará ahora a <b>tercer debate</b>, programado para el <b>lunes 27 de octubre en horas de la tarde</b>, antes de su remisión al Ejecutivo para sanción.La Asamblea se había declarado en <b>sesión permanente</b> desde el martes para acelerar la discusión del proyecto, que incluyó extensas intervenciones de diputados y del <b>ministro de Economía y Finanzas, <a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">Felipe Chapman</a></b>, quien defendió la planificación financiera del Gobierno.El <b>Presupuesto 2026</b> llegó al pleno tras recibir <b>modificaciones del Ejecutivo</b> en atención a las <b>recomendaciones de la <a href="/tag/-/meta/comision-de-presupuesto">Comisión de Presupuesto</a></b>, que priorizó recursos para <b>salud, educación y el sector agropecuario</b>.Durante el debate, varios diputados expresaron inquietudes por la <b>alta proporción del gasto destinada al pago de la deuda pública</b> y por la <b>limitación de fondos para proyectos sociales</b>.El diputado <b><a href="/tag/-/meta/augusto-palacios">Augusto Palacios</a></b> cuestionó que se recorten recursos para hospitales como el <b>Materno Infantil José Domingo De Obaldía</b>, mientras que <b>Benicio Robinson Jr.</b> mencionó la paralización de obras como el <b>Mercado Público de Changuinola</b>. Ambos coincidieron en que la carga de la deuda afecta las inversiones sociales.Ante estos señalamientos, Chapman respondió que los <b>recursos del Estado</b><i> 'no son infinitos'</i>, y que aumentar fondos en algunos sectores implicaría recortes en otros. También reiteró que el presupuesto fue diseñado para <b>mantener la disciplina fiscal y garantizar la sostenibilidad económica</b>.Por su parte, los diputados <b>Grace Hernández</b> y <b>José Pérez Barboni</b> centraron sus intervenciones en la <b>recaudación de impuestos</b> y la necesidad de mejorar la eficiencia tributaria.El Presupuesto 2026 contempla <b>un programa de inversiones por $11.188 millones</b> y proyecta una <b>reducción del déficit fiscal del 4.0% del <a href="/tag/-/meta/pib-producto-interno-bruto">Producto Interno Bruto (PIB)</a> en 2025 al 3.5% en 2026</b>, en cumplimiento con la <b>Ley de Responsabilidad Social Fiscal</b>.