Más de 160 microempresarias panameñas fortalecen sus negocios

En Panamá, cada vez más mujeres impulsan su empoderamiento económico a través de iniciativas que fortalecen sus conocimientos y les facilitan el acceso a financiamiento. Una de ellas es <b>Escala Mujer</b>, un programa de formación y apoyo empresarial que se ha convertido en un catalizador del crecimiento económico y la inclusión femenina en el país.En su tercera edición, <b>más de 160 mujeres microempresarias</b> de distintas provincias culminaron su proceso formativo, fortaleciendo sus <b>habilidades blandas, digitales y empresariales</b> para enfrentar los desafíos del mercado actual.Con este nuevo grupo que cierra hoy 23 de octubre, el programa ya ha beneficiado a <b>más de 300 emprendedoras</b> del territorio nacional —entre panameñas y extranjeras—, contribuyendo al desarrollo de la economía local a través de tres pilares fundamentales: <b>financiamiento, formación y protección social</b>.<i>'Escala Mujer es un motor de desarrollo que impacta directamente en la economía local. Las mujeres egresadas son más resilientes, productivas y capaces de profesionalizar sus negocios'</i>, destacó <b>Orlando Sánchez</b>, director de Comunicaciones y Empoderamiento de la Mujer de Microserfin a <b><a href="/tag/-/meta/la-estrella-de-panama">La Estrella de Panamá</a></b>.