‘Cinco Gatos Panamá’: conoce al colectivo que impulsó el primer debate público sobre Río Indio

<b>El colectivo intergeneracional 'Cinco Gatos Panamá' </b>organizó el primer debate público entre especialistas del <a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá (ACP)</a> y representantes de la comunidad de Río Indio, <b>para discutir los impactos, beneficios y desafíos del proyecto del embalse que la ACP propone construir en esa zona del país.</b>El evento se realizó en el parque Andrés Bello, ubicado en vía Argentina, corregimiento de Bella Vista, y reunió a más de 150 asistentes interesados en conocer y debatir sobre el tema. Fue la primera vez que ambas partes se enfrentaron en un espacio abierto, ciudadano y transparente.'Fue la primera vez que públicamente, en un espacio repito público, disculpa la repetición, el canal de Panamá como autoridad se presentó frente a especialistas, referentes, miembros, y dirigentes de la comunidad de río indio ', explicó uno de los voceros del colectivo.<b>Un debate ciudadano para comprender el proyecto</b>El encuentro contó con la participación de panelistas como Zuleika Mojica, del equipo socioambiental del proyecto Río Indio (Canal de Panamá); José Guzmán, abogado de la Vicepresidencia de Proyectos Hídricos (Canal de Panamá); Benjamín Reyes, abogado socioambiental; Iris Gallardo, representante de la comunidad de Río Indio y coordinadora del movimiento 'Por la Vida, contra los Embalses'; y Gerónimo Espitia Subia, especialista en planificación urbana y ambiental.El debate organizado totalmente por el colectivo, se desarrolló en cuatro bloques, donde abordaron los siguientes temas: exposición inicial de posturas a favor y en contra del proyecto, intercambio directo entre panelistas, con preguntas y réplicas, preguntas clave de la moderadora y participación ciudadana, con 20 minutos de preguntas escritas y 10 minutos de micrófono abierto.<b>Participación, educación y diálogo</b>Desde su creación, ‘<b>Cinco Gatos Panamá’</b> ha organizado encuentros ciudadanos educativos cada mes, con el propósito de promover la participación, la reflexión y la formación política consciente.<b>'Llevamos meses trabajando, esto es un trabajo totalmente voluntario, somos un colectivo alrededor de 20 ciudadanos de diferentes edades y todos los meses hacemos encuentros ciudadanos educativos', añadió el vocero.</b>El colectivo destacó que en todos sus eventos se busca paridad de género y espacios reales para la participación del público, garantizando que el debate no sea controlado, sino verdaderamente abierto y ciudadano.Tanto representantes del Canal de Panamá como de la comunidad de Río Indio expresaron su satisfacción por el resultado del encuentro y manifestaron interés en repetir una experiencia similar en el futuro.'Estamos muy orgullosos que pudimos ser la organización o el colectivo que pudo juntar a estos dos entes en un solo espacio para la conversación', concluyó.<b>Un espacio para aprender y decidir</b>El debate permitió que el público conociera de primera mano los argumentos técnicos, sociales y ambientales del proyecto del embalse, considerado de interés nacional por el Gobierno, y fomentó una comprensión más profunda sobre los retos del agua en Panamá y las implicaciones del desarrollo hídrico en las comunidades.