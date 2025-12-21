Disolución del Suntracs sigue estancada: Ministra de Trabajo explica las razones

La Ministra de trabajo Jackeline Muñoz se refirio este domingo sobre el proceso de disolución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y explicó que el proceso continúa pendiente debido a problemas de legalidad relacionados con su dirigencia, específicamente con la figura del secretario general.

Durante el programa de Debate Abierto, la ministra señaló que, aunque públicamente el sindicato ha afirmado que realizó una asamblea general para elegir una nueva junta directiva, la documentación revisada no cumple con los requisitos legales necesarios para validar ese cambio.

“El secretario general del sindicato es Saúl Méndez. Aún cuando públicamente dicen que hicieron una asamblea, cuando se revisa la asamblea, y esto ya pude ver los documentos, no cumple con los requisitos para hacer un cambio de asamblea”, dijo.

La ministra de Trabajo explicó que el proceso es similar a una junta directiva privada en la que no puede asumir una nueva autoridad si no se cumple los presupuestos legales establecidos.

También detalló que el juzgado correspondiente ha enviado los oficios relacionados con el proceso y que el ninisterio ha respondido conforme a la normativa vigente, indicando quién es el secretario general que debe ser notificado.

Sin embargo, dijo, la ausencia de este dirigente ha provocado retrasos en el trámite. “Lo que retrasa entonces el tema de la disolución es la ausencia del secretario general ”, sostuvo.

Las declaraciones se dan en un contexto de expectativa sobre el futuro legal del Suntracs, un proceso que, según la ministra, no depende de decisiones políticas, sino del cumplimiento estricto de los procedimientos y requisitos establecidos por la ley.