Panamá en el ámbito internacional del arte

<b>Adrienne:</b> Bueno, para empezar, Documenta no es una bienal. Es quinquenal y abre al público apenas cien días. Este ciclo más largo de gestación, por un lado, y de duración más corta, por el otro, le da un carácter de acontecimiento extraordinario, casi ritual; muy distinto al flujo constante de las bienales. Se concibe como un vasto laboratorio crítico y teórico que ocurre cada cinco años, con una poderosa visión curatorial y sin la lógica de la representación nacional. Otra diferencia fundamental es la estructura curatorial. Un comité de expertos elige a un único director artístico o a un colectivo reducido, al que se le otorga una libertad casi absoluta para plantear una visión poderosa y coherente. En Venecia, un comité también elige al director artístico, pero el centenar de pabellones nacionales, más un montón de proyectos privados, le dan al evento un carácter mucho más atomizado y discordante. Su origen histórico también marca una diferencia de espíritu. Documenta nació durante la posguerra en la ciudad alemana de Kassel como un acto de reparación cultural tras el nazismo: reintroducir el arte moderno y contemporáneo que se había prohibido y perseguido. Siempre ha conservado un fuerte componente teórico, crítico y pedagógico. El uso del espacio y la relación con la ciudad también son distintos a Venecia. Documenta convierte toda Kassel en escenario: fábricas abandonadas, parques, estaciones de tren, incluso casas particulares.En ocasiones, también ha incorporado sedes satélites en otras partes del mundo. Otra diferencia clave es la relación con el mercado del arte. En Kassel, el mercado brilla por su ausencia. Los galeristas bromean con que en Documenta 'no se vende ni un dibujo'. Esto refuerza su imagen de laboratorio crítico y espacio de pensamiento, más que de consumo. Por eso muchos dicen que Venecia es donde se ve arte y Kassel es donde se piensa el arte. Es una exageración, por supuesto, pero arroja luz sobre el espíritu de uno y otro modelo.