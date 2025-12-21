Naviferias llevarán venta de jamón picnic a más de 10 islas de las comarcas

El IMA recordó que desde el 2 de diciembre se puso en marcha el programa de NaviFerias, con el objetivo de ampliar su alcance y llegar a un mayor número de hogares a nivel nacional.Como parte de esta estrategia, para el 2025 la entidad incrementó la cobertura del programa a más de 140 puntos en todo el país, gracias a una rigurosa planificación logística y al trabajo coordinado de un amplio equipo humano.El IMA destacó que en las Naviferias se ofrece una bolsa navideña a un precio de 15.00 dólares, que incluye productos esenciales para la cena navideña, entre ellos el jamón picnic, con el propósito de apoyar la economía familiar durante las festividades.