Naviferias llevarán venta de jamón picnic a más de 10 islas de las comarcas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que inició una nueva etapa de las Naviferias, con el recorrido por poblaciones insulares y comunidades costeras del país, llevando bolsas navideñas con jamón picnic a más de 10 islas y pueblos. Como parte de esta jornada, las Naviferias llegaron a las poblaciones insulares de San Miguel, La Esmeralda, Pedro González, Saboga, Chepillo y Chinina, que forman parte del Circuito de Islas, beneficiando a miles de familias panameñas. Los productos fueron trasladados por vía marítima hasta estas comunidades, garantizando el acceso a alimentos de la canasta básica en zonas de difícil acceso.

IMA amplía cobertura de las Naviferias a más de 140 puntos en el país