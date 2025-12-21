  1. Inicio
Naviferias llevarán venta de jamón picnic a más de 10 islas de las comarcas

Para la temporada navideña, el IMA ofrece productos a bajos precios.
Emiliana Tuñón
  • 21/12/2025 08:52
El IMA extendió las Naviferias a comunidades insulares, llevando bolsas navideñas a islas y pueblos costeros.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que inició una nueva etapa de las Naviferias, con el recorrido por poblaciones insulares y comunidades costeras del país, llevando bolsas navideñas con jamón picnic a más de 10 islas y pueblos.

Como parte de esta jornada, las Naviferias llegaron a las poblaciones insulares de San Miguel, La Esmeralda, Pedro González, Saboga, Chepillo y Chinina, que forman parte del Circuito de Islas, beneficiando a miles de familias panameñas. Los productos fueron trasladados por vía marítima hasta estas comunidades, garantizando el acceso a alimentos de la canasta básica en zonas de difícil acceso.

IMA amplía cobertura de las Naviferias a más de 140 puntos en el país

El IMA recordó que desde el 2 de diciembre se puso en marcha el programa de NaviFerias, con el objetivo de ampliar su alcance y llegar a un mayor número de hogares a nivel nacional.

Como parte de esta estrategia, para el 2025 la entidad incrementó la cobertura del programa a más de 140 puntos en todo el país, gracias a una rigurosa planificación logística y al trabajo coordinado de un amplio equipo humano.

El IMA destacó que en las Naviferias se ofrece una bolsa navideña a un precio de 15.00 dólares, que incluye productos esenciales para la cena navideña, entre ellos el jamón picnic, con el propósito de apoyar la economía familiar durante las festividades.

