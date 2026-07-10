Alerta en el Caribe panameño: Sinaproc advierte sobre oleajes y mar peligroso hasta el 14 de julio

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) detalló este viernes 10 de julio que se mantiene vigente un aviso de prevención por oleajes y períodos adversos en el Caribe panameño, debido a condiciones marítimas que podrían representar un riesgo para residentes y usuarios del mar.De acuerdo con la entidad, el aviso rige desde las <b>3:00 a.m. del 10 de julio</b> hasta las <b>11:59 p.m. del 14 de julio de 2026</b>, con base en un informe técnico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.<i>Según el reporte, las zonas bajo vigilancia son:</i><b>Caribe Occidental:</b> norte de Veraguas, Comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro, donde se esperan olas de entre <b>1.7 y 2.7 metros</b>. <b>Caribe Central:</b> Costa Abajo de Colón y la región central, con oleajes de <b>1.2 a 2.0 metros</b>. <b>Caribe Oriental:</b> Comarca Guna Yala y Costa Arriba de Colón, donde las olas podrían alcanzar entre <b>1.7 y 3.0 metros</b>. Ante estas condiciones, el Sinaproc recomendó a bañistas, pescadores artesanales, operadores de embarcaciones menores y residentes de las zonas costeras evitar ingresar al mar si el estado del tiempo empeora.Además, la institución instó a la población a mantenerse atenta a los boletines y avisos oficiales, extremar las medidas de seguridad durante las actividades marítimas y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia y las autoridades locales.El Sinaproc indicó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones marítimas e hizo un llamado a prestar especial atención a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad.En caso de emergencia, la entidad recordó que la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos <b>520-4429</b>, <b>911</b> o <b>6998-4809</b>.