Alerta en el Caribe panameño: Sinaproc advierte sobre oleajes y mar peligroso hasta el 14 de julio

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) detalló este viernes 10 de julio que se mantiene vigente un aviso de prevención por oleajes y períodos adversos en el Caribe panameño, debido a condiciones marítimas que podrían representar un riesgo para residentes y usuarios del mar.

De acuerdo con la entidad, el aviso rige desde las 3:00 a.m. del 10 de julio hasta las 11:59 p.m. del 14 de julio de 2026, con base en un informe técnico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

Según el reporte, las zonas bajo vigilancia son:

Caribe Occidental: norte de Veraguas, Comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro, donde se esperan olas de entre 1.7 y 2.7 metros.

Caribe Central: Costa Abajo de Colón y la región central, con oleajes de 1.2 a 2.0 metros.

Caribe Oriental: Comarca Guna Yala y Costa Arriba de Colón, donde las olas podrían alcanzar entre 1.7 y 3.0 metros.

Ante estas condiciones, el Sinaproc recomendó a bañistas, pescadores artesanales, operadores de embarcaciones menores y residentes de las zonas costeras evitar ingresar al mar si el estado del tiempo empeora.

Además, la institución instó a la población a mantenerse atenta a los boletines y avisos oficiales, extremar las medidas de seguridad durante las actividades marítimas y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia y las autoridades locales.

El Sinaproc indicó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones marítimas e hizo un llamado a prestar especial atención a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

En caso de emergencia, la entidad recordó que la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 520-4429, 911 o 6998-4809.