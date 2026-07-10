España vence a Bélgica 2-1

Cuando el partido parecía que había caído en cuanto a la intensidad. Apareció Fabián Ruíz para hacer el primero.

Combinación entre Lamine y Porro, este último da un pase a segunda línea para Olmo, saca el remate ataja bien Courtois, pero deja el baló suelto y apareció Ruíz para que tan solo empujara el balón con un tiro centrado. Ya lo gana España en Los Ángeles.