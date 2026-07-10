España vence a Bélgica 2-1

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90+7'
¡FINALIZA EL PARTIDO! ¡LO GANA ESPAÑA 2-0 ANTE BÉLGICA Y SE VERÁ LAS CARAS CON FRANCIA EN LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL 2026!
90+5'
Tarjeta amarilla para Witsel
90'
Se agregan 7 minutos
89'
¡En la recta final lo gana España! ¡Otra vez apareció Merino!
El recién ingresado, Mikel Merino pone a los suyos en las semifinales. Disparo largo de Cubarsí, ataja Lammers, pero se convierte en villano al dejar el rebote en bandeja de plata para Merino para que tan solo la pusieron al fondo de las redes con un tiro potente. España con un pie y medio en las semifinales.
88'
¡GOOOOOOL DE ESPAÑA!
85'
Se retira De Bruyne del partido…
Fue todo para De Bruyne. Ingresa Alexis Saelemaekers.
82'
España encierra a Bélgica
Contra las cuerdas están los belgas. Ataca sin parar España por las bandas donde más hacen daño. Bélgica apuesta por el contragolpe con Doku como su mejor arma en ofensiva por velocidad.
79'
Sustitución en España
Sale Oyarzabal, ingresa Nico Williams.
77'
Partido cerrado en Los Ángeles…
Nuevamente la intensidad del partido ha bajado drásticamente. Sin tiros dentro de los tres palos en los últimos 10 minutos. Más juego de posesión entre España y Bélgica, quienes se reparten la posesión.
72'
Pésimas noticias para los belgas…
Antes de la pausa de hidratación, Courtois se estaba quejando en una dolencia muscular tras una atajada. Intentó continuar en la reanudación, pero al final tuvo que pedir el cambio. Entra Lammens en su lugar y cuidado que este es el debut del portero del Manchester United con Bélgica en este Mundial.
71'
¡ALARMA EN BÉLGICA! ¡SALE LESIONADO COURTOIS!
70'
Se reanuda el partido
67'
Pausa de hidratación
65'
Mucha intensidad hay en el juego…
España ha subido su nivel con los ingresos de Pedri y Ferran. España ve más espacios con Pedri comandando la salida. Ahora es la oportunidad para los españoles…
61'
¡Se acerca Bélgica!
Está mucho mejor Bélgica en este tramo de juego. Se reclamaba una mano de Laporta por un despeje de Cubarsí. El esférico choca en su mano tras el despeje, pero el árbitro no señala nada. El VAR tampoco incide. Posteriormente el balón de queda a De Bruyne, pero ataja Simón.
60'
Cambios en Bélgica
Salen Trossard, Vanakem y De Cuyper. Ingresan Lukaku, Witser y Seys.
55'
Cambios en España
Sale Baena y Ruíz. Ingresan Pedri y Ferran Torres
52'
¡Cerca otra vez Lamine!
Esta vez, en una zona más frontal, le paga Lamine al balón, pero sufre un desvió el balón. Tiro de esquina para España, le queda el balón a Olmo pero le pega muy mal el español.
50'
Sin cambios en el guion…
El gol de los belgas en la recta final del primer tiempo no le sentó bien al equipo español. No se lo esperaban y ahora la parte anímica es a favor de Bélgica.
46'
¡Inicia la segunda parte!
45+5'
¡Finaliza el primer tiempo!
45'
Se agregan 5 minutos
44'
Amonestado Pau Cubarsí
42'
¡España recibe su primer gol en contra! ¡Lo hace De Ketelaere!
Se rompió el récord de Unai Simón como el portero con más minutos sin recibir un gol. España recibe su primer tanto en este Mundial. Centro por la derecha de Castagne, cabezazo de De Ketelaere para el 1-1. Tercer tanto del belga.
41'
¡GOOOOOOOL DE BÉLGICA!
40'
¡Lamine Yamal hace lo que quiere!
Extraordinario lo que está haciendo Lamine. Se va de dos jugadores por la banda derecha, saca el disparo al primer palo, pero pega en la red lateral. Quiere su gol Lamine.
37'
Ha bajado la intensidad Bélgica
El gol de España ha golpeado anímicamente a los belgas. Les cuesta atacar, mientras que España contra el partido. La banda derecha de Lamine Yamal está siendo de las más difíciles para defender para los belgas.
32'
¡Pega primero España! ¡Anota Fabián Ruíz!
Cuando el partido parecía que había caído en cuanto a la intensidad. Apareció Fabián Ruíz para hacer el primero.
Combinación entre Lamine y Porro, este último da un pase a segunda línea para Olmo, saca el remate ataja bien Courtois, pero deja el baló suelto y apareció Ruíz para que tan solo empujara el balón con un tiro centrado. Ya lo gana España en Los Ángeles.
30'
26'
23'
20'
¡Primer disparo peligroso de España!
La pierde Raskin en la salida, Lamine tiene ángulo para el tiro, pero se marcha desviado cerca del segundo palo. Buena aproximación de España en estos primeros minutos.
15'
A España le cuesta detener a Doku
Muy habilidoso el futbolista belga. Ha roto varias cinturas de los españoles, además que les han costado quitarle la pelota con sus dribles. Esto en definitiva un duelo de individualidades, entre Lamine y Doku…a ver quien termina siendo más determinante en el 1vs1.
11'
España presiona con dos delanteros…
Con un 4-1-3-2 España ejerce la presión alta sobre Bélgica. La consigna es clara…forzar que jueguen por las bandas y cerrar por dentro. Ven con más oportunidades a Bélgica por dentro que por fuera. Lamine y Oyarzabal hacen la labor de dos delanteros.
6'
Primeros minutos de estudio…
Hay una alta expectativa por este partido. Habrá que ver como se comporta el equipo de Luis de la Fuente ante la ausencia de Pedri. En cambio Bélgica, tiene como Doku un elemento importante en el 1vs1…es su Lamine Yamal para los belgas.
1'
¡Inicia el partido!
Se guarda un minuto de silencio en el Estadio Los Ángeles…
¡Momento de repasar los 11 titulares!
En España, la gran sorpresa es la suplencia de Pedri. En su lugar ingresa Fabián Ruiz. Mientras que Bélgica sale con todas sus armas potentes para intentar la sorpresa.11 titular de España: Simón; Cucurella, Laporte, Cubarsí, Pedro Porro, Rodri, Olmo, Fabián Ruíz, Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
11 titular de Bélgica: Courtois; De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne; Vanaken, Raskim, De Bryune, Trossard, Doku y De Ketelaere.
¡Ya se escucharon los himnos nacionales en Los Ángeles y se cumplen los últimos actos protocolares para el inicio del partido!
¡Salen los protagonistas al terreno de juego para escuchar los himnos nacionales de España y Bélgica en Los Ángeles!
¡España y Bélgica por otro de los boletos a las semifinales del Mundial 2026!
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre España y Bélgica por el partido de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026! España quiere confirmar su buen momento y meterse a una nueva semifinal desde Sudáfrica 2010. Mientras que Bélgica quiere dar la sorpresa y repetir lo que lograron en Rusia 2018.
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