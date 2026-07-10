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Fútbol

España vence a Bélgica 2-1

Los jugadores de España antes del partido de cuartos de final del Mundial 2026.
Los jugadores de España antes del partido de cuartos de final del Mundial 2026. Lavandeira / EFE
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 10/07/2026 13:41
España y Bélgica se ven las caras en Los Ángeles por un cupo a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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3:59 PM
10/07/2026

90+7'

¡FINALIZA EL PARTIDO! ¡LO GANA ESPAÑA 2-0 ANTE BÉLGICA Y SE VERÁ LAS CARAS CON FRANCIA EN LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL 2026!

3:56 PM
10/07/2026

90+5'

Tarjeta amarilla para Witsel

3:53 PM
10/07/2026

90'

Se agregan 7 minutos

3:52 PM
10/07/2026

89'

¡En la recta final lo gana España! ¡Otra vez apareció Merino!

El recién ingresado, Mikel Merino pone a los suyos en las semifinales. Disparo largo de Cubarsí, ataja Lammers, pero se convierte en villano al dejar el rebote en bandeja de plata para Merino para que tan solo la pusieron al fondo de las redes con un tiro potente. España con un pie y medio en las semifinales.

3:49 PM
10/07/2026

88'

¡GOOOOOOL DE ESPAÑA!

3:47 PM
10/07/2026

85'

Se retira De Bruyne del partido…

Fue todo para De Bruyne. Ingresa Alexis Saelemaekers.

3:45 PM
10/07/2026

82'

España encierra a Bélgica

Contra las cuerdas están los belgas. Ataca sin parar España por las bandas donde más hacen daño. Bélgica apuesta por el contragolpe con Doku como su mejor arma en ofensiva por velocidad.

3:41 PM
10/07/2026

79'

Sustitución en España

Sale Oyarzabal, ingresa Nico Williams.

3:40 PM
10/07/2026

77'

Partido cerrado en Los Ángeles…

Nuevamente la intensidad del partido ha bajado drásticamente. Sin tiros dentro de los tres palos en los últimos 10 minutos. Más juego de posesión entre España y Bélgica, quienes se reparten la posesión.

3:34 PM
10/07/2026

72'

Pésimas noticias para los belgas…

Antes de la pausa de hidratación, Courtois se estaba quejando en una dolencia muscular tras una atajada. Intentó continuar en la reanudación, pero al final tuvo que pedir el cambio. Entra Lammens en su lugar y cuidado que este es el debut del portero del Manchester United con Bélgica en este Mundial.

3:33 PM
10/07/2026

71'

¡ALARMA EN BÉLGICA! ¡SALE LESIONADO COURTOIS!

3:32 PM
10/07/2026

70'

Se reanuda el partido

3:28 PM
10/07/2026

67'

Pausa de hidratación

3:28 PM
10/07/2026

65'

Mucha intensidad hay en el juego…

España ha subido su nivel con los ingresos de Pedri y Ferran. España ve más espacios con Pedri comandando la salida. Ahora es la oportunidad para los españoles…

3:24 PM
10/07/2026

61'

¡Se acerca Bélgica!

Está mucho mejor Bélgica en este tramo de juego. Se reclamaba una mano de Laporta por un despeje de Cubarsí. El esférico choca en su mano tras el despeje, pero el árbitro no señala nada. El VAR tampoco incide. Posteriormente el balón de queda a De Bruyne, pero ataja Simón.

3:22 PM
10/07/2026

60'

Cambios en Bélgica

Salen Trossard, Vanakem y De Cuyper. Ingresan Lukaku, Witser y Seys.

3:17 PM
10/07/2026

55'

Cambios en España

Sale Baena y Ruíz. Ingresan Pedri y Ferran Torres

3:14 PM
10/07/2026

52'

¡Cerca otra vez Lamine!

Esta vez, en una zona más frontal, le paga Lamine al balón, pero sufre un desvió el balón. Tiro de esquina para España, le queda el balón a Olmo pero le pega muy mal el español.

3:12 PM
10/07/2026

50'

Sin cambios en el guion…

El gol de los belgas en la recta final del primer tiempo no le sentó bien al equipo español. No se lo esperaban y ahora la parte anímica es a favor de Bélgica.

3:07 PM
10/07/2026

46'

¡Inicia la segunda parte!

2:51 PM
10/07/2026

45+5'

¡Finaliza el primer tiempo!

2:45 PM
10/07/2026

45'

Se agregan 5 minutos

2:44 PM
10/07/2026

44'

Amonestado Pau Cubarsí

2:43 PM
10/07/2026

42'

¡España recibe su primer gol en contra! ¡Lo hace De Ketelaere!

Se rompió el récord de Unai Simón como el portero con más minutos sin recibir un gol. España recibe su primer tanto en este Mundial. Centro por la derecha de Castagne, cabezazo de De Ketelaere para el 1-1. Tercer tanto del belga.

2:41 PM
10/07/2026

41'

¡GOOOOOOOL DE BÉLGICA!

2:40 PM
10/07/2026

40'

¡Lamine Yamal hace lo que quiere!

Extraordinario lo que está haciendo Lamine. Se va de dos jugadores por la banda derecha, saca el disparo al primer palo, pero pega en la red lateral. Quiere su gol Lamine.

2:37 PM
10/07/2026

37'

Ha bajado la intensidad Bélgica

El gol de España ha golpeado anímicamente a los belgas. Les cuesta atacar, mientras que España contra el partido. La banda derecha de Lamine Yamal está siendo de las más difíciles para defender para los belgas.

2:32 PM
10/07/2026

32'

¡Pega primero España! ¡Anota Fabián Ruíz!

Cuando el partido parecía que había caído en cuanto a la intensidad. Apareció Fabián Ruíz para hacer el primero.

Combinación entre Lamine y Porro, este último da un pase a segunda línea para Olmo, saca el remate ataja bien Courtois, pero deja el baló suelto y apareció Ruíz para que tan solo empujara el balón con un tiro centrado. Ya lo gana España en Los Ángeles.

2:30 PM
10/07/2026

30'

¡GOOOOOOL DE ESPAÑA!

2:26 PM
10/07/2026

26'

Se reanuda el partido

2:23 PM
10/07/2026

23'

Pausa de hidratación

2:22 PM
10/07/2026

20'

¡Primer disparo peligroso de España!

La pierde Raskin en la salida, Lamine tiene ángulo para el tiro, pero se marcha desviado cerca del segundo palo. Buena aproximación de España en estos primeros minutos.

2:16 PM
10/07/2026

15'

A España le cuesta detener a Doku

Muy habilidoso el futbolista belga. Ha roto varias cinturas de los españoles, además que les han costado quitarle la pelota con sus dribles. Esto en definitiva un duelo de individualidades, entre Lamine y Doku…a ver quien termina siendo más determinante en el 1vs1.

2:12 PM
10/07/2026

11'

España presiona con dos delanteros…

Con un 4-1-3-2 España ejerce la presión alta sobre Bélgica. La consigna es clara…forzar que jueguen por las bandas y cerrar por dentro. Ven con más oportunidades a Bélgica por dentro que por fuera. Lamine y Oyarzabal hacen la labor de dos delanteros.

2:08 PM
10/07/2026

6'

Primeros minutos de estudio…

Hay una alta expectativa por este partido. Habrá que ver como se comporta el equipo de Luis de la Fuente ante la ausencia de Pedri. En cambio Bélgica, tiene como Doku un elemento importante en el 1vs1…es su Lamine Yamal para los belgas.

2:00 PM
10/07/2026

1'

¡Inicia el partido!

1:59 PM
10/07/2026

Se guarda un minuto de silencio en el Estadio Los Ángeles…

1:59 PM
10/07/2026

¡Momento de repasar los 11 titulares!

En España, la gran sorpresa es la suplencia de Pedri. En su lugar ingresa Fabián Ruiz. Mientras que Bélgica sale con todas sus armas potentes para intentar la sorpresa.

11 titular de España: Simón; Cucurella, Laporte, Cubarsí, Pedro Porro, Rodri, Olmo, Fabián Ruíz, Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.

11 titular de Bélgica: Courtois; De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne; Vanaken, Raskim, De Bryune, Trossard, Doku y De Ketelaere.

1:56 PM
10/07/2026

¡Ya se escucharon los himnos nacionales en Los Ángeles y se cumplen los últimos actos protocolares para el inicio del partido!

1:51 PM
10/07/2026

¡Salen los protagonistas al terreno de juego para escuchar los himnos nacionales de España y Bélgica en Los Ángeles!

1:44 PM
10/07/2026

¡España y Bélgica por otro de los boletos a las semifinales del Mundial 2026!

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre España y Bélgica por el partido de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026! España quiere confirmar su buen momento y meterse a una nueva semifinal desde Sudáfrica 2010. Mientras que Bélgica quiere dar la sorpresa y repetir lo que lograron en Rusia 2018.

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