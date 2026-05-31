Capturas de Interpol: 33 requeridos por la justicia panameña fueron ubicados en el extranjero y esperan extradición

<b>La cooperación internacional entre Panamá</b> y los países miembros de Interpol permitió concretar 55 aprehensiones de personas requeridas por la justicia durante lo que va de 2026, informó la <a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a>.Esas acciones fueron coordinadas a través de la Oficina Central Nacional de<a href="/tag/-/meta/interpol"> Interpol-Panamá</a>, en conjunto con agencias policiales extranjeras, como parte de los esfuerzos para localizar a personas buscadas por diversos delitos y evitar que evadan la justicia mediante el cruce de fronteras.<b>De acuerdo con el informe de la entidad, 22 de las capturas corresponden a prófugos internacionales que fueron ubicados y aprehendidos dentro del territorio panameño, mientras que otras 33 personas requeridas por las autoridades judiciales panameñas fueron localizadas en distintos países.</b>Estas últimas permanecen a la espera de los respectivos procesos de extradición para ser trasladadas a Panamá y enfrentar los cargos que pesan en su contra.Las personas capturadas eran requeridas por investigaciones vinculadas a delitos de alto impacto, entre ellos narcotráfico, homicidio, pandillerismo, blanqueo de capitales y otras actividades asociadas a estructuras criminales organizadas.Las autoridades destacaron que estos resultados son producto del fortalecimiento de los mecanismos de cooperación policial internacional, así como del intercambio permanente de información de inteligencia entre Panamá y los países que integran la red de Interpol.La Policía Nacional señaló que el trabajo coordinado con organismos internacionales ha permitido identificar, ubicar y capturar a personas que intentaban sustraerse de la acción de la justicia trasladándose a otros países.Asimismo, destacó que la colaboración entre las oficinas de Interpol facilita el seguimiento de investigaciones transnacionales y agiliza los procedimientos necesarios para la detención y eventual extradición de los requeridos.