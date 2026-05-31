Capturas de Interpol: 33 requeridos por la justicia panameña fueron ubicados en el extranjero y esperan extradición

La cooperación internacional entre Panamá y los países miembros de Interpol permitió concretar 55 aprehensiones de personas requeridas por la justicia durante lo que va de 2026, informó la Policía Nacional.

Esas acciones fueron coordinadas a través de la Oficina Central Nacional de Interpol-Panamá, en conjunto con agencias policiales extranjeras, como parte de los esfuerzos para localizar a personas buscadas por diversos delitos y evitar que evadan la justicia mediante el cruce de fronteras.

De acuerdo con el informe de la entidad, 22 de las capturas corresponden a prófugos internacionales que fueron ubicados y aprehendidos dentro del territorio panameño, mientras que otras 33 personas requeridas por las autoridades judiciales panameñas fueron localizadas en distintos países.

Estas últimas permanecen a la espera de los respectivos procesos de extradición para ser trasladadas a Panamá y enfrentar los cargos que pesan en su contra.

Las personas capturadas eran requeridas por investigaciones vinculadas a delitos de alto impacto, entre ellos narcotráfico, homicidio, pandillerismo, blanqueo de capitales y otras actividades asociadas a estructuras criminales organizadas.

Las autoridades destacaron que estos resultados son producto del fortalecimiento de los mecanismos de cooperación policial internacional, así como del intercambio permanente de información de inteligencia entre Panamá y los países que integran la red de Interpol.

La Policía Nacional señaló que el trabajo coordinado con organismos internacionales ha permitido identificar, ubicar y capturar a personas que intentaban sustraerse de la acción de la justicia trasladándose a otros países.

Asimismo, destacó que la colaboración entre las oficinas de Interpol facilita el seguimiento de investigaciones transnacionales y agiliza los procedimientos necesarios para la detención y eventual extradición de los requeridos.